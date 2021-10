Đoković želi pobjeći od Nadala i Samprasa, evo kako to može postići

Marin Čilić doznao je ime suparnika na posljednjem Masters 1000 turniru sezone koji u ponedjeljak počinje u pariškom Bercyju. Bit će to neugodni Španjolac Alejandro Davidovich Fokina, 45. tenisač svijeta, s kojim Marin nema baš najbolja iskustva, izgubio je u njihovu jedinom međusobnom dvoboju, lani u Kölnu. Prvi nositelj je Novak Đoković, koji se tako vraća turnirima nakon mjesec i pol dana stanke i poraza u finalu US Opena.

U prvom kolu je kao prvi nositelj slobodan, a u drugom čeka boljeg iz susreta Fognini – Fucsovics. Za Đokovića je ovo vrlo izazovan turnir jer bi njegovim osvajanjem (naslov brani Medvjedev, Novak lani nije nastupio) postavio još neke rekorde. Srbin se bori za šestu krunu u Bercyju, a osvajanjem novog naslova izdvojio bi se kao igrač s najviše osvojenih Masters 1000 turnira (zasad ih on i Nadal imaju po 36). I samim ulaskom u finale popravio bi jedan svoj rekord – bio bi to njegov 54. finale na tisućicama (Nadal 52, Federer 50).

No, ono što je Đokoviću najvažnije jest mogućnost da, u slučaju osvajanja Pariza, može zacementirati prvu poziciju do kraja godine. Tako bi sedmi put u karijeri godinu završio kao broj jedan, pa bi u toj kategoriji pretekao idola iz dječačkih dana Petea Samprasa, kojemu je to pošlo za rukom šest puta.

Osim u Parizu, Đoković i njegov izazivač Medvjedev obračunat će se i na završnom Mastersu u Torinu, na kojemu neće biti Rafaela Nadala. On je ionako najavio da zbog ozljede neće nastupati do kraja godine, no sada je i ispao iz prvih osam u utrci za Masters, pa je to već i teoretski zapečaćeno. Bit će to prvi završni Masters bez Nadala koji je bio stalni sudionik tog natjecanja od 2005. godine.