Veliki dan za hrvatski tenis: Donna ide po treći, a Marin po 20. naslov

Očekuje nas danas još jedan veličanstven dan za hrvatski tenis, imamo finalista i među tenisačima i među tenisačicama. Za to su se pobrinuli Marin Čilić (33) i Donna Vekić (25) koji igraju sjajno na turnirima u ruskom St. Peterburgu i talijanskom Courmayeuru. Marin je u blistavoj seriji, u polufinalu je bez većih teškoća, sa 6:3, 6:3, nadvisio 69. tenisača svijeta, Nizozemca Botica Van de Zandschulpa, čime je zabilježio osmu pobjedu u posljednjih devet susreta.

Opet je to onaj stari Čilić: motiviran, fokusiran, raspoložen za nadmetanje, rastrčan, precizan... Poslužio ga je i servis, suparniku nije pružio niti jednu priliku za break. U svom trećem ovogodišnjem finalu tražit će svoj jubilarni 20. ATP naslov i to protiv Amerikanca Taylora Fritza, 28. tenisača svijeta. Bit će to njihov drugi međusobni susret. Prvi je pripao Amerikancu u Indian Wellsu 2017. godine. Vrijedi istaknuti da je to Marinov 35. finale u karijeri i da su od aktivnih tenisača od njega po tome uspješniji samo Federer (157), Nadal (125), Đoković (122) i Murray (68), a jednaki broj finala ima Del Potro.

Donna je u polufinalu na turniru u Sjevernoj Italiji gotovo ekspresno, za samo 64 minute, svladala Talijanku Jasmine Paolini, 56. tenisačicu svijeta, izgubivši pri tome samo dva gema - 6:2, 6:0. U devetom finalu u karijeri tražit će treći naslov, a suparnica će joj biti 18-godišnja Dankinja Clare Tauson, 49. na WTA listi. Ulaskom u finale Donna je u poretku uživo stigla do 76. mjesta na WTA listi (+21).

Čilić je doznao i ime suparnika na posljednjem Masters 1000 turniru sezone koji u ponedjeljak počinje u pariškom Bercyju. Bit će to neugodni Španjolac Davidovich Fokina, 45. tenisač svijeta.