Đoković u suzama spominjao obitelj i Boga: "Imam druge prioritete, otac sam..."

Ruski tenisač Danil Medvjedev pobjednik je posljednjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena nakon što je u finalu sjajnom igrom porazio prvog tenisača svijeta Srbina Novaka Đokovića sa 6-4, 6-4, 6-4.

Nakon susreta, Novaka smo vidjeli u izdanju u kakvom ga rijetko viđamo.

- Naravno da me boli, čovjek sam i imam emocije, ali podsjećam sebe koliko nevjerojatnu sreću imam u životu. Bog i anđeli podržavali su me svih ovih godina i na tome sam im vječno zahvalan. I zbog toga sam i ovdje, da se razumijemo. Ima još stranica koje ću ispisati.

Na kraju, još uvijek u suzama, spomenuo je obitelj.

- Naravno, život je potpuno drugačiji. Ja sam i suprug i otac, imam druge prioritete kad pogledate život u cjelini. Želio bih više biti s djecom, to sam sebi obećao jer me dsustvo jako boli. Uh, oprostite - izgovorio je Novak jedva.

Medvjedev je tako postao tek treći Rus, nakon Jevgenija Kafeljnikova i Marata Safina, osvajač Grand Slam trofeja.

Foto: Danielle Parhizkaran/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Tennis: US Open Sep 12, 2021; Flushing, NY, USA; Daniil Medvedev of Russia celebrates with the championship trophy after his match against Novak Djokovic of Serbia (not pictured) in the men's singles final on day fourteen of the 2021 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports Danielle Parhizkaran