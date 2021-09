Srbi se ne mire s Đokovićevim porazom, imaju krivca za njega: 'Pomogao je Danilu!'

Novak Đoković bio je apsolutni favorit uoči finala s Danilom Medvjedevim na US Openu i očekivalo se da će doći do 21. Grand Slam titule, kao i kompletiranja četiri najveća turnira u jednoj sezoni. To se nije dogodilo, Srbin je podlegao pritisku i okrivio sebe za taj neuspjeh, za razliku od medija njegove iz njegove zemlje.

Naime, nekadašnji broj jedan Andy Roddick, naveo je da ruskog tenisača prije finala priprema Nico Godsick, sin Tonyja Godsicka, Federerova agenta.

- Zagrijavao je Medvjedeva i pobrinuo se da zasad svi ostanu na 20 naslova - naveo je Roddick.

Nico Godsick, son of Tony Godsick, who’s agent for Roger, warmed Medvedev up for his match today. Played his part in keeping everyone at twenty slams for now — andyroddick (@andyroddick) September 13, 2021

Bio je sparing partner Rusu no teško da ga je on mogao pripremiti na ono što ga je čekalo protiv Đokovića, kojeg je pobijedio 6:4, 6:4, 6:4.

Osim tog detalja, većina medija u Srbiji navodi kako nije to bio Đokovićev dan i kako će iz svega izaći jači pa već u Australiji stići do 21. titule i samim time postati najuspješniji tenisač u povijesti. Malo je teže da se više nađe u situaciji osvajanja sva četiri naslova, no ni to nije nemoguće.

Foto: MICHAEL NAGLE/XINHUA/PIXSELL (SP)U.S.-NEW YORK-TENNIS-US OPEN-MEN'S SINGLES-FINAL (210913) -- NEW YORK, Sept. 13, 2021 (Xinhua) -- Novak Djokovic (L) of Serbia and Daniil Medvedev of Russia hold their trophies after the men's singles final at the 2021 US Open in New York, the United States, Sept. 12, 2021. (Photo by Michael Nagle/Xinhua) Michael Nagle Photo: XINHUA/PIXSELL

Svjestan je tog Rod Laver, posljednji osvajač sva četiri Grand Slama, ali prije više od pola stoljeća i u vremenima kad najbolji europski i svjetski tenisači nisu bili prisutni na svim turnirima.

- Glavu gore Novače, potraga se nastavlja!

Ta poruka "odzvanja" i u komentarima pod tekstovima. Tek Kurir traži negativnije konotacije i razloge za napad. Tako su novinari tog medija naišli na komentare koji ismijavaju Novakove suze.

- Licemjeri, plakali su Nadal i Federer!

Ono što su propustili navesti malo konkretnije jest da su većinom plakali nakon osvajanja titula, ne poraza u finalima. Ali to ni nije bitno, svi smo mi ljudi i kad se dogodi "pucanje", zaplačemo. Đoković ih nije mogao kontrolirati, a to samo potvrđuje koliko mu je stalo do titule...