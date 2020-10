Đoković odlučio da neće braniti naslov, a onda objavio emotivnu poruku...

Prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković odlučio je preskočiti nastup na turniru Masters 1000 serije u Parizu na kojem je trebao braniti prošlogodišnji naslov, a razlog za odustajanje je nemogućnost osvajanja dodatnih ATP bodova kojima bi povećao prednost u odnosu na konkurente, Rafaela Nadala prije svih.

Đoković u Parizu ne može popraviti svoj bodovni učinak, jer će mu se 1000 bodova osvojenih prošle godine računati sve do studenog 2021., prema modificiranom računanju ATP ljestvice, koje je uvedeno zbog ovogodišnje stanke izazvane pandemijom Covida-19.

Umjesto nastupa u Parizu od 2. do 8. studenoga, Đoković je odlučio igrati na turniru serije 500 u Beču, koji je na rasporedu od 26. listopada do 1. studenoga, a sezonu će završiti na ATP Finalu u Londonu od 15. do 22. studenoga.

- U Beču mogu osvojiti 500 bodova, jer tamo nisam igrao prošle godine, a mnogo je bodova u igri i u Londonu - objasnio je Đoković svoju odluku u razgovoru za srbijanski sportski dnevni list Sportski žurnal.

Osim što je objavio da neće braniti titulu, Novak je objavio još nešto... Jednu puno emotivniju poruku.

- Sretan rođendan mom heroju. Hvala ti što donosiš toliko radosti i sreće u naše živote i tjeraš nas da svakoga dana radimo na sebi kako bismo bili što bolji ljudi i roditelji. Volimo te - poručio je ponosni otac svome sinu Stefanu povodom njegovog rođendana uz zajedničku fotografiju.

U ovom trenutku Đoković ima 11.740 bodova i nalazi se na vrhu pojedinačne ATP ljestvice. Njegova prednost u odnosu na drugoplasiranog Rafaela Nadala (9.850) je gotovo 2.000 bodova, dok trećeplasirani Austrijanac Dominic Thiem (9.125) zaostaje više od 2.600 bodova.

Nadal i Thiem će igrati u Parizu, a taj je nastup u pariškoj dvorani u Bercyju posebno važan za Španjolca koji nikada u karijeri tamo nije uspio osvojiti pobjednički trofej, a trijumfom bi se izjednačio s Đokovićem po broju naslova (36) na turnirima Masters serije i smanjio bodovni zaostatak za 640 bodova, s obzirom na to da je prošle godine za proboj do polufinala osvojio 360 bodova.

Đokoviću je cilj napraviti što veću prednost pred konkurentima, kako bi se što duže zadržao na vrhu ATP ljestvice i što prije ulovio sadašnjeg rekordera po broju tjedana na "broju 1" Švicarca Rogera Federera, koji je na toj poziciji bio 310 tjedana. Đokoviću do novog rekorda nedostaje još 30 tjedana.

- Moj primarni zadatak sakupiti što više bodova kako bih stvorio što veću prednost uoči sljedeće sezone. Želim biti upamćen u povijesti kao onaj koji je proveo najviše tjedana na prvom mjestu ATP ljestvice i učinit ću sve da to i napravim - rekao je Đoković koji na posljednja dva turnira u sezoni može maksimalno osvojiti 1800 bodova, ako osvoji turnir u Beču i do naslova na ATP Finalu u Londonu dođe bez ijednog poraza u skupini.