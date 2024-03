Đoković konačno otkrio zašto se razišao s Ivaniševićem

Nakon prikazivanja filma Legenda o bivšem hrvatskom tenisaču i treneru Nikoli Piliću najtrofejniji tenisač svijeta, Novak Đoković, otkrio je više o svome rastanku s dosadašnjim trenerom Goranom Ivaniševićem . Srpski je as u srijedu prijepodne objavio kako prekidaju suradnju i pozdravio ga emotivnom objavom. Trenutno se nalazi u Beogradu gdje se priprema za nadolazeće turnire na zemljanoj podlozi.

"Goran je, prije svega, prijatelj za život. Moj i moje porodice. Netko tko mi je izuzetno drag. To što smo okončali suradnju, ne znači da ćemo prestati biti prijatelji. Došlo je do točke zasićenja. Osjetili smo da je vrijeme da se raziđemo, nakon gotovo šest godina suradnje u kojoj smo ispisali stranice povijesti našeg sporta", rekao je srpski tenisač.

"Prošli smo kroz sito i rešeto. Mnoge trenutke koji nisu bili nimalo ugodni za nas. Usprkos svemu bio je tu za mene. Najviše ću se sjećati tog ljudskog odnosa prema meni. Rezultati su bili posljedica tog odnosa. Sve mu najljepše želim. Još nemam jasnu ideju tko bi ga mogao zamijeniti i hoće li ga uopće netko zamijeniti. Uvijek sam imao trenere uz sebe. Pokušavam sam osjetiti što mi odgovara i što je potrebno", zaključio je Đoković.

Ivaniševićev i Đokovićev odnos u javnosti su obilježila dva snažna temperamenta zbog kojih su se na teniskim terenima diljem svijeta nerijetko čula prepucavanja i glasna vika. Ipak, sve ih je to dovelo do niza trofeja, među koje treba ubrojati osam Grand Slamova. Ivanišević je uvijek isticao kako ne zamjera Đokoviću, obzirom na to da razumje o kolikoj je razini pritiska riječ. Đoković je tijekom cijelog rastanka uvijek na prvo mjesto naglasak stavljao na postojanost njihovog prijateljstva usprkos okončanju suradnje.

