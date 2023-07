Đoković ide po naslov: Alcaraz je gladan trofeja, ali i ja sam. Neka bude gozba

Bit će to izravna borba za tenisko prijestolje. U finalu ovogodišnjeg Wimbledona, u nedjelju od 15 sati (SportKlub), sučelit će se prvi i drugi tenisač svijeta, Carlos Alcaraz i Novak Đoković. S obzirom na poredak na ATP listi, na prijestolju je Španjolac, a izazivač je Srbin, no u realnosti je zapravo obrnuto. Novak je taj koji s 36 godina lovi svoj osmi Wimbledon (po čemu bi se onda izjednačio s Rogerom Federerom), a 16 godina mlađi Alcaraz će nastojati u svom prvom finalu u All England Clubu doći i do prvog trofeja.

Njih dvojica su se dosad međusobno sučelila dva puta i omjer u pobjedama i porazima je 1-1, Đoković je dobio onaj važniji meč, polufinale Roland Garrosa (Alcarazova pobjeda je iz polufinala Madrida). Ako ćemo pravo, prilično lagano, Španjolca u trećem i četvrtom setu nigdje nije bilo (6:3, 5:7, 6:1, 6:1). Pobijedio je Đokovićev autoritet, no može li se to ponoviti i u Wimbledonu? Beograđanin je uvjeren da može.







– Trava je potpuno drugačija podloga od svih drugih. Potrebno je podosta vremena za prilagodbu, potrebni su mečevi. A Alcaraz ih je imao, osvojio je Queen's. Gledao sam ga, analizirao ga, zbilja igra jako dobro, no ja imam više iskustva od njega i nastojat ću to iskoristiti – kaže Đoković.

U njegovu polufinalnom dvoboju sa Sinnerom dogodili su neki nesvakidašnji detalji. Novaku su u drugom setu oduzeta dva poena na pomalo neuobičajen način: zbog ometanja suparnika (preglasan produljeni krik) i zbog odugovlačenja sa servisom. Neki su pak gledatelji zapljeskali nakon jednog njegova promašenog prvog servisa, pa im se Đoković nakon osvojenog poena narugao. Pravio se kao da briše suze, bilo je u stilu "kme, kme..."

– Morao sam se potruditi da mentalno ne puknem, iako sam bio prilično iznerviran jer sam mislio da sudac nije u pravu. Bio je to stresan trenutak i moglo se svašta dogoditi, ali na sreću ostao sam miran – kazao je Đoković za kaznene poene, a slučaj s brisanjem suza novinarima je objasnio uz prilično sarkazma.

– Leća. Nešto mi je zasmetalo u oku, vidio sam da je to snimila kamera, rastužio sam se malo zbog te leće. Vruće je, osušile su se oči, nešto mi je možda i upalo. Drago mi je da su to gledatelji prepoznali – napomenuo je Đoković koji ne krije da mu je najveći ovogodišnji cilj postići Grand Slam, odnosno povezati pobjede na sva četiri najveća turnira. Zasad dobro stoji, ima Australian Open i Roland Garros, a u Wimbledonu, u svom predsoblju (u dnevnom boravku je još uvijek Federer), igra finale.

– Alcaraz je mlad, ali je iznimno konstantan, čak i na travi, malo tko je očekivao da će odigrati ovako dobro. Njegov način igre napravljen je za zemlju i sporije betone, ali on se nevjerojatno brzo adaptira na sve podloge i izazove koje pred njega postave različiti suparnici. Tu je jako dobar, vidim to kao njegovu snagu, ali takav sam bio i ja. Znao sam kako na najbolji način odgovoriti na različite izazove. On je u sjajnoj formi, mlad je, gladan trofeja, ali i ja sam gladan. Pa, imajmo onda gozbu – pomalo u šali rekao je Đoković potvrdivši da će ove godine biti u sastavu Srbije za završnicu Davisova kupa.

Novak je u rekordnom 35. Grand Slam finalu, tenisače je odavno ostavio iza sebe, a sada je prestigao i legendarnu Chris Evert koja ih je imala 34. No, Srbin je u tim finalima bio puno uspješniji, u prethodna 34 izgubio je samo 11 puta (u Wimbledonu samo jednom). Sve je to pomalo zastrašujuće, ali Alcaraz ističe da se ne boji Novaka.

– Igrati u finalu Wimbledona bio je moj san, a finale s Đokovićem je i više od toga. Znam da Novak već deset godina ne zna za poraz na središnjem terenu u All England Clubu, ali sada nema mjesta ni strahu ni umoru. Idem dati sve od sebe, pa ćemo vidjeti koliko to u ovom trenutku vrijedi. Borit ću se, to sam ja – najavio je Alcaraz koji je nanizao 11 uzastopnih pobjeda na travi i za kojega je Medvedev kazao da je po igri na razini velike trojke. Zasad Španjolac ima 11 osvojenih turnira i samo jedan iz kategorije Grand Slama, onaj s US Opena iz 2022. godine.