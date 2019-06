Dok se sve vrti oko Mamićeva dosjea zapostavljeni su pravi junaci sezone

Hrvatska nije bez izgleda, no situacija je lošija nego 1999. kada jedini put nismo otišli na Euro. Manje je zajedništva, tek se ruše otpori nastupu reprezentacije u Splitu, a Savez je već godinu dana opijen planetarnim uspjehom u Moskvi na način da sebi pripisuje prevelike zasluge pa čak i dijeli nagrade.

O drugom mjestu na SP-u nije presudila organizacijska shema Šukerove družine nego usađenost nogometa u narodu i mnoge okolnosti i puno faktora tako da pojedinačna raščlamba i nije moguća. Osim što se tiče samih igrača i izbornika. Ipak, HNS je napokon povukao jedan dobar potez kada se sam odlučio za utakmicu s Mađarskom na Poljudu jer je to jedini način da se razotkrije “paralelna vlast” u gradu od koje strahuju čak i gradska uprava i predsjednik Hajduka.

Ako se opet dogodi neki izgred bit će odgovorna državna vlast za koju se ponekad čini da ne kontrolira situaciju u punom smislu u domenama u kojima bi to trebala. U Hrvatskoj strukture vlasti doista ne vide nikakav problem ako netko tko je optužen, pa čak i nepravomoćno osuđen za korupciju ozbiljnih razmjera i dalje obavlja svoje funkcije, čak ga se i unapređuje.

Glavni takav je od zatvorske kazne pobjegao u drugu državu, odande izaziva i prijeti da će otkriti svoje “donacije” ljudima na vlasti. Kad bi to bilo točno, bila bi to katastrofa za dotične. Mirko Barišić, predsjednik Dinama, slavodobitno kliče braći Mamić koji su u stvari glavni uzročnici i otpor iz Splita čini se razumljivim. Javnost uglavnom zna kako i s čijim blagoslovom je na čelo HNS-a došao Davor Šuker i kako je logično da s njim i ode.

I dok se sve vrti oko Mamićeva dosjea i opravdanih pohvala Dinamovu proljeću u Europi, neopravdano su zapostavljeni drugi junaci sezone koja je upravo pri kraju. To su Igor Bišćan, Siniša Oreščanin, Marinko Koljanin, Leon Benko i Igor Prijić.

Igor Bišćan još nije trener za “milijun eura”, ali je tom treneru s Rijekom “oteo” Kup. Od 11. prvenstvenog kola, kada je preuzeo ulogu od nekoliko sezona svemoćnoga Keka, osvajao je 2,04 boda po utakmici, odigrao briljantnih serija i na kraju je bio drugi sa slabijom momčadi nego što je bila ona koju je prijašnjih sezona imao slovenski trener. Prije dolaska u Rijeku, Bišćan se već proslavio osvajanjem slovenskog prvenstva i Kupa u samo jednoj sezoni.

Silan je bio i njegov početak u drugoligašu Rudešu. Prvo po posebnosti, kako se uopće prihvatio trenerskog posla, zatim po utakmici Kupa upravo s Rijekom 26. listopada 2016. i na kraju osvajanjem prvog mjesta kojim je Rudeš prvi put uveo među prvoligaše. No, Zdravko Mamić, koji je odlučivao o svemu, nije prepoznao Bišćanov trenerski talenat, kao ni mogućnosti Siniše Oreščanina, trenera u svom omladinskom pogonu.

Gotovo cijelu jednu godinu Mamić je na trenerskoj klupi Dinama držao Bugarina Peteva, možda najlošijeg u povijesti kluba, i to je bilo manje važno od pijanstva Cice Kranjčara kojega je otpustio poslije nekoliko mjeseci i plasmana u grupnu fazu Lige prvaka. Oreščanin je Hajduk vodio u pet utakmica manje nego Bišćan Rijeku i kad se zbroji učinak u 21 kolu, koliko je bio na klupi, Oreščanin je bolji i od Bišćana: ukupno 45 bodova, drugo mjesto, iza Dinama, i prosjek bodova po utakmici od 2,14.

Djelatnici koji vladaju nogometnom Rijekom su Damir Mišković, Saša Matijaš i Marinko Koljanin, sva trojica u mladosti vratari Orijenta 1919. Matijaš ima jedan nastup za juniorsku reprezentaciju Hrvatske, danas je međunarodni “kralj tekstila” i predsjednik sušačkog kluba, a najdalje je nogometno otišao Koljanin u NK Zagrebu i austrijskim klubovima. Bio je trener u sedam država i višegodišnji direktor HNK Rijeke, diplomirao je na Filozofskom fakultetu hrvatski jezik i književnost i također u Zagrebu na Kineziološkom fakultetu, gdje je postao vlasnik euro pro licencije.

Govori strane jezike, nezavisni je vijećnik skupštine grada Rijeke i nevjerojatno je kako osobe takvog profila nema na najvažnijim dužnostima u HNS-u. Ujedno je bio glavni operativac u NK Orijentu koji je u 3. ligi zapad od 26. do 33. kola postigao sedam pobjeda u nizu i time osigurao Drugu HNL. U jednoj utakmici sjeo je i na klupu. Orijent 1919 pobijedio je vodeći Vinogradar na svom terenu s 4:1 i drugu na ljestvici Dubravu TK s 2:1 u gostima pred 700 gledatelja u jednoj od najuzbudljivijih utakmica sezone.

Da nije bilo Leona Benka ne bi Varaždin ni ove sezone ušao u Prvu HNL pa da je na klupi sjedio i sam izbornik i glavni sponzor Zlatko Dalić. Gledao sam poraze Varaždina u Kustošiji koja se borila za drugoligaški status i u Lučkom koje je ispalo i to nije bilo ni blizu prvoligaškog. Najteže je bilo u Sigetu gdje se odvijala prava drama.

Varaždinu su bili isključeni trener Karačić i stoper Stolnik, Dragovoljac je bio bolji, ali je Varaždin poveo golom Benka iz slobodnog udarca i tako je ostalo do kraja. To je bilo treći i odlučujući put u prvenstvu da Benko sam samcat presudi. Dogodilo se to već u prvom kolu u pobjedi Varaždina u Bijelom Brdu s 1:0 u 93. minuti golom Benka. Drugi put bilo je to na svom terenu protiv Dugopolja u 80. minuti. Benko je donio devet izravnih bodova samo svojom zaslugom. Zabio je on i druge najvažnije golove, ukupno 21.

Igor Prijić nije samo posebnost nego i ne baš lako objašnjiva pojava hrvatskog nogometa. Prijić u trećeligaškom prvenstvu zabija sve više golova i u upravo završenom natjecanju zapadne skupine postigao ih je 55. Ne pamti se da je itko i u jednoj ozbiljnijoj ligi zabio više. U sezoni 2006./20007. Eduardo je za Dinamo zabio 34 gola. Još je važnije kako do tih 55 golova Prijić nije došao odmah.

U sezoni 2012./2013. za Segestu u 3. ligi postigao je 37 golova. Nošen tim dometom, pokušao je u višem rangu: nosio je majice Pomorca, Cibalije, Šibenika i Dugopolja, ali većih pomaka nije bilo. Samo četiri gola za Pomorac. Potom je otišao u Vinogradar. Triput u nizu bio je prvi. Najprije je izjednačio sisački rekord, potom ga je prestigao za jedan gol i u upravo završenoj sezoni postigao 55 golova. Poslije tog rekorda mnogi se pitaju zašto Prijić ne igra u Drugoj, ako već ne i u Prvoj ligi? Ali to je pitanje za trenere.

