Dodig i Krajiček u novom finalu imaju priliku izboriti plasman među najbolje u Torino

Ivan Dodig i njegov američki partner Austin Krajiček drugi će tjedan zaredom igrati u finalu jednoga ATP 250 turnira. Prošli tjedan pošlo im je to za rukom u Firenci, a jučer su do završnog dvoboja došli i u Napulju nakon što su u polufinalu pobijedili domaću kombinaciju Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori sa 6:7 (8), 6:3, 11:9, poslije dva sata velike borbe.

Hrvat i Amerikanac u trećem su setu (produljeni tie-break) gubili s 1:5, ali nadoknadili su taj zaostatak i stigli do zaslužene pobjede o čemu svjedoči i ukupan omjer poena – 81:74 za Dodiga i Krajičeka. Realizirali su dvije od četiri prilike za obrat, za razliku od suparnika koji su iskoristili samo jednu od osam prilika za break.

Dodig i Krajiček mogli su doći i lakše do pobjede da su u prvom setu, pri vodstvu od 6:5, iskoristili servis za set ili da su potom u tie-breaku realizirali barem jednu od dviju set-lopti. No parovi su uvijek nepredvidljivi...

U svakom slučaju Dodigu se u nedjeljnom finalu (svom 42. u karijeri) pruža prilika da dođe i do svog 18. trofeja u parovima. A eventualna bi pobjeda hrvatsko-američku kombinaciju pogurala na 10. mjesto u poretku za završni Masters u Torinu, na kojem će od 13. do 20. studenoga nastupiti osam najboljih parova (među kojima su svoje mjesto već osigurali Nikola Mektić i Mate Pavić). Bio bi to drugi naslov ove kombinacije (nakon naslova u Lyonu).

