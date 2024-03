Dodig i Krajicek ponovo u finalu. U Miamiju za nepuna dva sata svladali njemački par

Hrvatski tenisač Ivan Dodig i Amerikanac Austin Krajicek plasirali su se u finale parova na ATP Masters 1000 turniru u Miamiju. Dodig i Krajicek su nakon sat i 50 minuta igre porazili Nijemce Kevina Krawietza i Tima Puetza sa 6-4, 6-7 (4), 10-7. Dodig i Krajicek, koji u postavljeni za druge nositelje, dobili su prvi set sa 6-4 nakon što su u devetoj igri napravili break.

U drugom setu Nijemci su poveli 4-2, no hrvatsko-američka kombinacija je vratila izgubljeni servis izjednačivši na 4-4. U nastavku seta više nije bilo breakova pa je set otišao u trinaestu igru. Krawietz i Puetz su poveli sa 6-2 i potom mirno priveli set kraju. U odlučujućem Champions tie-breaku, njemački par je poveo sa 6-1, no uslijedio je veliki obrat. Dodig i Krajicek su serijom 9-1 preokrenuli rezultat stigavši do 10-7 i konačne pobjede.

Bio je to treći međusobni ogled ove dvije kombinacije i treća pobjeda Dodiga i Krajiceka koji će za svoj deveti zajednički naslov, pri čemu prvi u ovoj godini, boriti protiv pobjednika ovogodišnjeg Australian Opena, Indijca Rohana Bopanne i Australca Matthewa Ebdena. Prvi nositelji su u drugom polufinalu porazili četvrte nositelje Španjolca Marcela Granollersa i Argentinca Horacia Zeballosa sa 6-1, 6-4.

ATP Miami, polufinale parova:

Ivan Dodig / Austin Krajicek (HRV/SAD/N.2) - Kevin Krawietz / Tim Puetz (Njem/N.7) 6-4, 6-7 (4), 10-7

Rohana Bopanna / Matthew Ebden (Ind/Aus/N.1) - Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Špa/Arg/N.4) 6-1, 6-4

