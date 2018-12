Dodavač New Orleans darovima iznenadio suigrače, trenere...

Dva mjeseca nakon što je postao novi rekorder NFL lige u američkom nogometu s najviše osvojenih jarda, dodavač New Orleans Saintsa Drew Brees (39) iznenadio je posebnim darovima bivše i sadašnje suigrače, trenere i mentore koji su mu pomogli ostvariti rekord.

Brees je sastavio listu od 174 osobe koje su imale važnu ulogu u njegovoj karijeri i svakoj od njih je poslao pismo zahvale, te posebnu loptu. Lopte su napravljene za svaku osobu posebno s njihovim imenom i doprinosom na putu do Breesova rekorda.

- Želio sam učiniti nešto posebno za one koji su mi pomogli postići rekord - poručio je Brees dodavši:

- Svladale su me emocije i morao sam nešto učiniti. Nakon što sam oborio rekord počeo sam razmišljati o svim momcima koji su imali ruke u tome.

U akciji prikupljanja podataka i adresa pomogli su mu i čelnici kluba generalni menadžer Saintsa Mickey Loomis i direktora za komunikacije Doug Millera.

- Nije bilo lako pronaći sve njihove adrese, a željeli smo da pokloni stignu do Božića - dodao je Brees.

Na listi se našao i doktor Jamesa Andrewsa koji mu je 2006. godine operirao rame i spasio karijeru.

Breesov potez oduševio je njegove prijatelje i suradnike.

- Nisam mogao vjerovati kada sam dobio loptu s mojim imenom. Još uvijek sam bez riječi - kazao je 'running back' Mike Karney, dok je 'tight end' Josh Hill dodao:

- Ne čudi me što je to učinio jer je uvijek razmišljao o momcima oko sebe. To je bila zgodna gesta koju je učinio za sve.

Hvatač Tre'Quan Smith poručio je kako će loptu posebno čuvati.

- Ona ide u moju mušku jazbinu - kazao je sa smiješkom.

Dodavač Saintsa je početkom listopada stigao do brojke od 72.103 osvojenih jarda prestigavši rekord legendarnog Peytona Manninga koji je tijekom karijere sakupio 71.940 osvojenih jarda. U posljednja dva mjeseca Brees je dodao još 1.477 jardi i sada ima 73.580.

