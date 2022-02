Dobili smo samopouzdanje nakon Lokomotive

Nogometaši Rijeke u nedjelju gostuju kod Osijeka u Gradskom vrtu (17.30 sati) u utakmici 23. kola Prve lige.

Ono što je dobro za njih jest da imaju pobjedu 3:2 protiv Lokomotive iz prethodnog kola nakon što su proljetni dio prvenstva otvorili porazom od Dinama.

– Spremit ćemo se za Osijek, ta pobjeda nad Lokomotivom bila nam je jako potrebna zbog samopouzdanja. Idemo dalje – rekao je trener Riječana Goran Tomić nakon te utakmice.

No kombinirana momčad Rijeke, sastavljena od igrača s manjom minutažom i juniora, poražena je u zatvorenoj trening-utakmici od slovenskog drugoligaša Ilirije (0:1). Nadaju se u kvarnerskom sastavu da to neće puno utjecati na prvenstvo. Ipak, ta utakmica donijela je nešto loše. Naime, Iker Pozo, igrač koji je stigao na Rujevicu na posudbu do kraja sezone uz mogućnost otkupa, na toj se utakmici ozlijedio. Španjolac je ozlijedio koljeno, morao ranije izaći iz igre i još se ne zna koliko je ozljeda ozbiljna.

Igrat će se tako bez njega u Osijeku, ali to nije razlog za brigu jer u sjajnoj je formi Robert Murić koji je bio dvostruki strijelac protiv Lokomotive, ali i Andres Solano koji je odličan na desnom boku. Mladi Kolumbijac bio je dojmljiv u svom debiju. Solano je nakon odlaska Tomečaka odmah uskočio na desni bok i dokazao se.

Recimo i to da je Rijeka trenutačno treća momčad Prve HNL. Ima isti broj bodova kao i drugoplasirani Osijek protiv kojeg igra (43). No Rijeka, kao i prvi Dinamo, ima najviše pogodaka ove sezone (45), a u njezinim redovima je i drugi strijelac Prve HNL – Josip Drmić.