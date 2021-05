Do zadnjeg kola bila sam najbolja igračica lige, ali Yuan se nije dala

Novi Sad bit će od danas do nedjelje domaćin završnog turnira Europskog kupa za stolnotenisačice. Jedina naša igračica ondje će biti Ivana Malobabić koja igra za austrijski Carinthiawinds Villach.

- Mi smo treći nositelji, što je dobra vijest, a loša vijest je što s nama nisu Ruskinja Kiritsa i Austrijanka Solja. Imamo Ukrajinku Tatianinu i mladu Austrijanku Segulu, ali glave uzdanice smo Srpkinja Fenyvesi i ja. O Španjolkama ne znam previše, znam Ruskinju Ermakovu, te zato mislim da su slabije od Francuskinja. Za Saint Denise igra Pavade koja se nedavno plasirala na Olimpijske igre, tu su još dobre mlade igračice Mostafavi i Lutz, kao i Kineskinja Xiao - rekla je Malobabić.

U četvrtfinale idu dvije najbolje ekipe iz svake skupine.

- Želja mi je da prođemo dalje, a nakon toga što bude. Po imenima, Etival je možda najveći favorit – istaknula je Ivana iza koje je jedna sjajna sezona.

Njezin Villach kreće u doigravanje za austrijskog prvaka s drugog mjesta, a naša reprezentativka druga je najbolja igračica Austrije.

- Do zadnjeg kola regularnog dijela bila sam najbolja igračica Austrijskog prvenstva, ali onda sam izgubila od Kineskinje Yuan te pala na drugu poziciju s omjerom 28-3. Za nas je to vrlo dobar uspjeh jer smo cijelu sezonu, osim Kupa, bez prve i treće igračice (Solja i Kiritsa). Nije sporno da ćemo probati napasti titulu, ali treba znati da to ne ovisi samo o meni - zaključila je Ivana Malobabić.