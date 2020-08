Dino Rađa se prisjetio posljednje kave s Draženom i otkrio što je ponio na Kninsku tvrđavu

Dino Rađa, istinska legenda hrvatske i svjetske košarke, bio je prvi sportski gost Večernjakova podcasta. S obzirom na to da će 8. kolovoza biti točno 28 godina od finala s Dream Teamom, Dino je govorio o značaju tog nastupa za afirmaciju mlade, tada još ratom zahvaćene hrvatske države.

Pitali smo Rađu i to kako je došlo do njegova i Vrankovićeva odlaska na kninsku tvrđavu, dan nakon oslobođenja Knina i to na poziv predsjednika Franje Tuđmana:

- Predsjednik Tuđman nas je primio uoči odlaska u Barcelonu i tada je pao dogovor, mi medalju na Olimpijskim igrama, on nama janjetinu u Kninu. Bio sam kod svojih na ručku kada je došao poziv da krenem za Knin, nisam smio nikome ništa reći.

Toni Kukoč je bio sa mnom. Rekli su mi u pet popodne na aerodromu. Nisam nikome smio reći ništa, ni vlastitoj majci, pa tako ni njemu. A i tko sam bio ja da se miješam u državno protokol? Ja sam bio uvjeren da je i Toni dobio poziv. Što se dogodilo, zašto se on nije našao tamo, ne znam – kazao je Dino i opisao doživljaj s Kninske tvrđave:

- Koliko nam je bilo drago da što je gotovo, toliko bi nam stiskalo srce kada smo vidjeli posljedice rata. Naježio sam se kada se dizala hrvatska zastava, a ja sam ponio i Hajdukovu.

Pričali smo s Rađom o tome što je njega kao fetivog Splićanina potaknulo da preseli u Zagreb.

Zanimalo nas je i što ga to čini toliko strastvenim navijačem Hajduka, s obzirom na to da je on u svom sportu rezultatski predstavljao nešto što taj uzdrmani nogometni klub nikad nije i nikad neće.

Bilo je razgovora i o odlasku u NBA, a otkrio je i kako je izgledala posljednja kava s Draženom Petrovićem, kako je doživio trenutak kada je čuo da je poginuo…

