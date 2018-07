Dinamu treba malo sreće za prolaz, ovo je očekivani sastav modrih

Drugi put u službenim natjecanjima Dinamo će igrati protiv jednog izraelskog kluba, nadamo se da će biti rezultatski uspješniji nego tada, 2001. kad su s 2:2 i 1:1 ispali od Maccabija iz Tel Aviva u prvom kolu Kupa Uefe. Sad je na redu Hapoel Be’er Sheva, klub koji je treći put zaredom prvak svoje zemlje, jako dobro organiziran, pa i iskusan jer je momčad na okupu već dulje vrijeme.

Dinamo je te 2001. imao upravo problema s momčadi.

– Tog ljeta 2001. otišlo mi je 17 igrača, tako da se to vrijeme ne može uspoređivati s današnjim. Slagali smo momčad u hodu, od onih koji su ostali, od naših mladih igrača, a nismo imali ni “prebite pare” da kupimo nekoga. No, i takvi smo odigrali dvije dobre utakmice, u Maksimiru smo zbog dva peha primili dva gola i završilo je 2:2, a u Tel Avivu smo ispali zbog suca, isključio nam je igrača (Jasmin Agić u 40. minuti, nap. a.) i dosudio jedanaesterac. No, ne podcjenjujući moje tadašnje igrače, ipak smo bili previše neiskusni, s puno mladih igrača koji su se iznenada našli u prvoj momčadi. Ali i takvi smo, i s deset igrača u Tel Avivu mogli proći, imali smo dvije-tri prilike – prisjeća se tadašnji trener plavih Ilija Lončarević.

Agić zabio i pocrvenio

U tom uzvratnom susretu plavi su igrali u sastavu: Butina, Drpić, Smoje, Landeka, Sedloski, Cesar, Pilipović, Agić, Mikić, Leko, V. Petrović, još su ušli Bradvić, Abramović i Zahora. Jedini pogodak postigao je Jasmin Agić.

Plavi tako ne pamte taj odlazak u Izrael po dobru, barem rezultatski, ali s druge strane direktor Velimir Zajec potrudio se i delegaciji plavih omogućih izlet u Jeruzalem, oni hrabriji su, iako se nije smjelo, otišli i u Betlehem. No, sad Dinamo ima znatno veće ambicije.

– Dinamo je doveo puno novih igrača, ali zadržao je i dobar dio rostera koji je igrao i prošle sezone. Doveo je igrače iz inozemstva koji su igrali u dobrim ligama, ali zapravo nam je svima Dinamo velika nepoznanica. Rijetki su oni koji su vidjeli kako današnji Dinamo izgleda, tako da će ga u pravom izdanju upoznati tek danas. Moj je dojam da će plavima za prolazak ipak trebati malo sreće – zaključio je Ilija Lončarević.

Da, puno je vremena prošlo od tada, puno je igrača u tih 17 godina prošlo Maksimirom, a i ovo ljeto je gotovo podsjetilo na to Ilijino, i sad je bilo velikih igračkih promjena, ali u drugom smjeru, sad su otišla samo tri igrača, a došlo je 12 novih. I malo tko zna što je od te kombinacije dosadašnjih i novih igrača posložio trener Nenad Bjelica kroz ove pripreme koje su sad iza njega. Konkurencija je u plavim redovima ogromna, što i nije loše jer svi se bore za svoje mjesto pod plavim suncem, a jasno im je da za sve neće biti mjesta koliko god da Dinamo ima mnogo utakmica u sezoni, pogotovu sad na početku, a uđe li u skupinu Lige prvaka, što je želja, ili pak Europske lige, što je minimalni cilj, bit će tako do jeseni.

U Dinamu nema vremena

No, sad je pred Dinamo Hapoel, klub koji je u posljednjim godinama prvak, čija predsjednica sa svojom bogatom obitelji ulaže u momčad. Iako Maccabi Tev Aviv ulaže i više, nije uspio s trona skinuti Hapoel koji je jako neugodan suparnik, riječ je o momčadi koja je, primjerice, pobijedila Inter u Milanu, a “skidala” je i druge velike skalpove.

– Ne znam hoće li se moj prijatelj Bjelica složiti, ali Hapoel baš nije klub po mjeri u ovoj fazi natjecanja, ozbiljna je momčad, vrlo nezgodna. Iako, mislim da to Dinamo može proći – kaže Igor Cvitanović koji je kao pomoćnik Zorana Mamića iskusio kako je to pripremati momčad za ovakav start sezone.

– Teško je sve posložiti, pogotovu kad dođe puno novih igrača. Problem je što naši klubovi rano startaju dok oni veliki tek počinju s pripremama. Mi moramo biti najbolji sad. A u Dinamu nema vremena, treba rezultat. U Dinamu imaš sve, samo nemaš vremena – kazao je Cvitanović.

Očekivani sastav Dinama: Zagorac - Stojanović, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac - Ademi - Majer, Olmo - Hajrović, Oršić - Budimir

