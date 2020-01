Dinamovac otišao u Italiju: Preporodio sam se i puno naučio

Hrvatska je među onim nogometnim nacijama koje su imale vratare u svim ligama petice. U Španjolskoj su branili Ravnić (Valladolid) i Pletikosa (Deportivo), u Engleskoj Katalinić (Southampton), u Francuskoj Runje (Marseille) i Subašić (Monaco), u Njemačkoj Škorić (Stuttgart, Bayern), V. Kovačić i M. Pralija (HSV), Tapalović (Schalke), Krešić (Bayer Leverkusen), Varvodić (Köln). Nakon Josipa Posavca koji je branio u Palermu, u travnju 2019. godine na Čizmi se pojavio i mladi Zagrepčanin, 22-godišnji Adrian Šemper kojega je Dinamo poslao na posudbu u Chievo iz Verone. Pa iako je Adrianov klub u prošloj sezoni bio izgubio prvoligaški status, forma i status našega vratara kontinuirano su rasli i on je danas jedan od najboljih i najtraženijih čuvara mreže u Serie B.

Međutim, malo je poznato da je Adrian Šemper iz Dinama trebao ići u – Werder.

– Nakon što je Dinamo odbio Werderovu ponudu za dvogodišnju posudbu i nakon što sam Adrianu u Werderu ispregovarao pet puta veći ugovor nego što ga je imao u Dinamu, bio je to veliki šok za njega. Mjesec dana poslije, u pregovorima s Chievom, koji je puno manji klub od Werdera, dobio sam uvjete za Adriana – dvostruko manji ugovor nego što ga je imao u Dinamu. A on mi je na to samo rekao: “Idem!” – prepričao nam je Adrianov zastupnik Darko Alegić i nastavio:

Nije bila laka odluka

– Nije to bila laka odluka za 20-godišnjaka. Italija je drugi nogometni svijet, nije znao jezik, nije poznavao momčad, dolazio je u statusu drugog golmana i bio prisiljen čekati šansu pored Sorrentina koji ima iskustvo 400 utakmica u Serie A i španjolskoj La Ligi. No Adrian je ušao u rizik bez pogovora, spreman na borbu, i dobio šansu u zadnjih šest kola. Debitirao je u Rimu protiv Lazija, pobijedili su s 2:1, protiv Intera je izludio Perišića u utakmici koju su izgubili s 0:2, a bio je proglašen igračem utakmice. Zadnja dva kola branio je bez primljenog pogotka. Nakon toga Chievo je zamolio da produži posudbu na još godinu dana, s opcijom kupnje, i tada je dobio tri puta veći ugovor nego u prvoj sezoni i dvostruko veći nego što je imao u Dinamu.

– Jako sam napredovao otkad sam u Italiji, mogu čak reći da sam se vratarski preporodio – kazao nam je u telefonskom razgovoru 194 centimetra visoki Adrian Šemper i nastavio:

– Talijani su poznati po svojoj vratarskoj školi i ovdje se mladome vrataru, k tome još i strancu, dosta teško probiti. No ja sam dolazak u Chievo doživio kao veliku priliku za afirmaciju. Brzo sam svladao talijanski, što se od mene kao stranca odmah tražilo, a došao sam s dobrim temeljem koji sam stekao u Dinamu.

U Dinamu su ga trenirali Jozić, A. Dautbegović, Stinčić, Škorić, Butina, Boromisa, Žufić i Čavlina. Od svakoga je, kaže Adrian, naučio dosta i svi su mu bili važni. Danas u klubu uči od talijanskog trenera Lorenza Squizzija i učinak je u ovoj sezoni ovakav: u 20 utakmica primio je 23 pogotka, od toga sedam iz jedanaesteraca.

A kakve su Adrianove želje na kraju sezone; povratak u Dinamo ili novo dokazivanje u Italiji?

– Želja mi je braniti na visokoj razini do kraja sezone, a tek onda, u dogovoru sa svojim zastupnikom, donositi važne odluke. Primjerice, Chievo je u igri za povratak u Serie A i, ako se to dogodi, ne bih imao ništa protiv ostanka i branjenja u jakoj talijanskoj ligi budući da sam se ovdje već prilagodio i afirmirao. Opet, Dinamo mi je sve dao. Tu sam počeo karijeru, kao mlad dobio šansu braniti u Ligi prvaka, to su trenuci koje ću zauvijek pamtiti – kaže Adrian.

Kakav je klub Chievo, kakvi su navijači, kakvi su izgledi za povratak u Serie A?

– Meni je u Veroni lijepo, grad je predivan, zavolio sam ga, stekao prijatelje. Chievo je manji klub u gradu, u sjeni prvoligaša Hellas Verone, pa stoga i nema prevelikoga pritiska navijača. Mi se, naravno, želimo vratiti u najjači razred. Dvojica prvoplasiranih iz Serie B idu izravno u Serie A, a klubovi od trećeg do osmoga mjesta nadmeću se u doigravanju za još jedno mjesto. Hellas Verona bila je u prošloj sezoni peta u Serie B pa se kroz play-off uspjela plasirati u Serie A – ističe Šemper.

Trener iz Beograda

Naš vratar u Italiji ima i kondicijskoga trenera s kojim s radi individualno.

– Po preporuci suigrača Filipa Đorđevića angažirao sam kondicijskog trenera Marka Petrovića iz Beograda, koji je ujedno i nutricionist.

Je li mladi vratar Milana Donnarumma pravi primjer kako veliki klub treba tretirati darovitoga golmana ili je on samo iznimka?

– Istina je da nema puno takvih primjera. Donnarumma je imao sreću da je Mihajlović, tadašnji trener Milana, imao hrabrost gurnuti ga u vatru sa 16 godina i u toj ga dobi istrpjeti. Sada sve to dolazi na naplatu. Da, Donnarumma je svakako primjer kojim se i ja vodim; pratim njegove nastupe i u svakome nešto dobro vidim, a ponešto i naučim – naglašava Adrian, inače prvi vratar mlade reprezentacije i kao takav legitiman kandidat za mjesto trećega vratara na Euru 2020.