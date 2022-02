Suci nisu vidjeli Ademijev prekršaj prije penala, a Dinamo je uzeo bodove

Dinamo je nastavio svoj niz pobjeda, slavio je s 2:1 na gostovanju u Puli kod Istre 1961. No, bilo je to i teže negoli se očekivalo iako su si za to krivi sami igrači iz Maksimira. U prvom dijelu susreta bili su apsolutno dominantni, trebal isu već tada 'zaključati' svoju pobjedu uvjerljivim vodstvo, no sve su odveli u pomalo neizvjesne vode.

Oršićeva dva pogotka

Doduše, prava je zaprijetila Istra, Dion Drena Beljo bio je sam pred Livakovićem, loše primio loptu, a vratar Dinama odlično reagirao. Nakon toga sve je bilo u znaku Dinama, Bočkaj je bio blizu pogotku nakon prodora Andrića, ali je Joao Silva izbacio s crte vratiju. Plavi su poveli u 30 minuti, Ristovski je probio desnu stranu, ubacio, a glavom je tukao Oršić. Pogodak je prvo pripisan Caseresu kao autogol, ali kasnije je utvrđeno je da je Oršić ipak strijelac tog vodećeg pogotka.

I umjesto da svoju dominaciju plavi pretvore u veće vodstvo i mirno odu na odmor, dopustili su domaćinima povratak u utakmicu u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. I inače nervozni Ivanušec izgubio je loptu od Hujbera na ruku svom šesnaesterca, Hujber je povratnom loptom pronašao raspoloženog Roberta Miškovića i na odmor se otišlo s 1:1.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 06.02.2022., stadion Aldo Drosina, Pula - Hrvatski Telekom Prva liga, 22. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo. Arijan Ademi. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

U nastavku je prvo opasno pucao Ivanušec, a onda u 53. jedanaesterac za plave. Nimalo sporan, prvo je srušen Ademi, pa onda i Andrić. I ne bi bilo ništa sporno da prije toga nije bilo prekršaja Ademija na domaćem igraču, ali to suci nisu vidjeli. Ovako je Oršić s 11 metara tukao pod prečku za vodstvo plavih. A prečku je, s njene gornje strane potom pogodio Mišković, pa je vratar Dinama mogao odahnuti.

Kopić: Problem i u terenu

Od 64. minute Istra je igrala s igračem manje, vrlo opasno na Franjića je startao Caseres, dobio drugi žuti, isključujući karton. Dobio je Dinamo i drugi jedanaesterac, u 78. minuti zbog starta Silve na Petkoviću. I kad je Petković želio izvesti kazneni udarac, iz VAR sobe su zvali suca Lovrića koji je poništio 11-erac i Petkoviću pokazao žuti karton. Bila je to vrlo nervozna utakmica, s devet žutih kartona, 33 prekšaja, ali i zaslužena pobjeda Dinama.

- Znali smo da neće biti lako, a ni teren nije bio dobar za našu igru, puno smo griješili u pasu, gubili smo na tempu, ali zadovoljan sam htijenjem svojih igrača - kazao je trener Dinama Željko Kopić.