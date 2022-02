Sudački ekspert o spornoj situaciji na utakmici Istre i Dinama: Malo je komično to sve

Stručnjak za suđenje Marijo Strahonja, u HRT-ovoj emisiji Stadion analizirao je sporne odluke iz 22. kola Prve HNL, s posebnim naglaskom na ono što se događalo u Puli tijekom susreta Istre i Dinama (1:2).

- Bilo je dobrih i loših odluka, ali generalno, gledamo li cjelinu, suđenje u prošlom i ovom kolu, onda možemo reći da ono ide u dobrom smjeru - započeo je pa se odmah osvrnuo na Goricu i Hajduk (0:4), odnosno, situaciju iz 35. minute i igranje rukom u kaznenom prostoru:

- Propušteni incident. Ruka je u dosta prirodnom položaju, ali ključno je što ide prema lopti, a to je trenutak kažnjivosti. Dobra reakcija VAR sobe koja je Pejinu dala drugu priliku, a on je na osnovu druge prilike ispravno dosudio kazneni udarac. Pokret ruke prema lopti mora biti kažnjiv, postoji namjera da se let lopte spriječi.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 06.02.2022., stadion Aldo Drosina, Pula - Hrvatski Telekom Prva liga, 22. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo. Einar Galilea Azaceta, Bruno Petkovic, Ivan Lucic. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Bilo je podosta posla za "Oko sokolovo" i u analizi utakmice Hrvatskog dragovoljca i Osijeka (1:3), prvo kod nedosuđenog jedanaesterca u 34. i potom dosuđenog u 50. minuti.

- Sudac je to dobro iskontrolirao. Od prvog srpnja prošle godine jasne su smjernice o prirodnom položaju ruke. On ne može skočiti drugačije, ruka nije bila iznad ramena, ovo nije kažnjivo. Smjernice su takve, suci ih se moraju pridržavati - kazao je Strahonja i progovorio o pravom malom kaosu na početku drugog dijela:

- Sudac je bio daleko, nije to mogao sam samostalno procijeniti. Ovo nije jasna i očigledna pogreška, prema smjernicama i uputama. Po meni je to kazneni udarac i odluka je pravedna, no ona ne spada u kategoriju VAR intervencije i to je sudac samostalno trebao dosuditi.

I na kraju, Istra i Dinamo. Ili, bolje rečeno, prekršaj Arijana Ademija, koji je prethodio dosuđenom jedanaestercu za plave u 53. minuti.

- Što se kaznenog udarca tiče, sjajna reakcija suca, tu nema dileme, bilo je gaženje. Postoji izazov u ovome, po meni je to bio prekršaj Ademija, no ono što me smeta je to što mislim da bi VAR protokol i smjernice trebale biti bolje. One kazuju da ovakav prekršaj, ovog intenziteta, ne spada u jasne i očigledne pogreške. VAR soba je to detektirala kao začetak akcije, no temeljem smjernica se nije smjela javiti. To nije smjernica niti mene niti komisije nogometnih sudaca, već Uefe. Po meni je ovo najveća pogreška Lovrića. Malo je komično to sve, prekršaja je bilo, ali ne visokog inteziteta. Takav prekršaj u kaznenom prostoru ne bi bio prekršaj za kazneni udarac - izjavio je i napomenuo da nema ništa sporno oko situacije s Brunom Petkovićem u 78. minuti:

- Evidentno je da je došao prvi do lopte, ali nije nastavio kretnju nego krenuo u pad i onda je došlo do kontakta. Ovo može detektirati samo VAR, a sudac je njegovu sugestiju prihvatio.