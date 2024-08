Dinamo pozvao navijače na najveći kviz do sada! Evo koje nagrade nude najboljima

Dinamo je u četvrtak na svojim službenim web stranicama objavio kako će organizirati novo izdanje Dinamovog kviza, ovoga puta na stadionu Maksimir. Tim je povodom pozvao sve navijače da se pridruže, zaigraju i pokušaju osvojiti neke od nagrada. Na svojim stranicama objavili su sve podatke potrebne za prijavu i sudjelovanje. Uz ekipni ispit znanja, navijači će imati prilike sudjelovati i u drugim aktivnostima.

"Osvajanje Kupa velesajamskih gradova jedan je od najvećih povijesnih uspjeha našeg kluba. Upravo na samu godišnjicu tog podviga Lamze, Belina, Zambate, Čerčeka i ostalih odlučili smo napraviti pravo putovanje kroz bogatu povijest Dinama. U petak, 6. rujna od 19 sati čeka vas novo izdanje Dinamovog kviza. Nakon dva uspješna Dinamova pub kviza ovaj smo odlučili organizirati upravo na samom stadionu, pokraj travnjaka podno južne tribine. U dosad neviđenoj atmosferi pod reflektorima stadiona čeka nas uzbudljiva večer puna znanja, povijesti i zabave o omiljenom nam klubu. Na kvizu vas očekuje niz pitanja u raznovrsnim kategorijama i prilika za druženje s Dinamovim prvotimcima. Osvojite vrijedne nagrade naših sponzora i testirajte svoje znanje o Dinamu! Ne propustite ovu priliku za fantastično druženje s igračima, učenje i slavljenje naše cjeloživotne nogometne strasti" navode iz kluba.

Dakle, kviz će se održati 6. rujna (petak) u 19 sati. Mjesto okupljanja je ispod južne tribine maksimirskog stadiona. Ekipe mogu brojiti od dva do pet igrača, a po ekipi je potrebno platiti 30 eura kotizacije. "Na kviz se može prijaviti već ispunjavanjem potrebnih podataka i plaćanjem kotizacije na CoreEvent platformi, a mjesta su ograničena", navode iz kluba. Prijave za kviz bit će otvorene do srijede, 4. rujna u 19:00 sati ili do popunjenja kapaciteta. Prijaviti se možete OVDJE.

Tri glavne nagrade koje natjecatelji mogu osvojiti su: dres nošen na domaćoj utakmici s potpisom igrača u poklon kutiji te kupon za ulaznicu za utakmicu Dinama u loži Tuškanac za svakog člana ekipe (ne vrijedi za europske utakmice i HNL derbije); lopta s potpisima igrača i kupon za ulaznicu za utakmicu Dinamo - Osijek u loži broj 7 za svakog člana ekipe; kapetanska traka s potpisom kapetana uz kupon za ulaznicu za utakmicu Dinamo - Hajduk (14. 9. 2024..) za svakog člana ekipe. Također, dijelit će se druge nagrade u obliku promotivnih materijala kluba i nagrada sponzora.

"A za svako dobro natjecanje potrebne su i kvalitetne pripreme. Uskoro će u klupskoj ponudi biti i 'Dinamove kviz karte'. Set karata sadržavat će 112 pažljivo odabranih pitanja pomoću kojih ćete moći testirati svoje znanje o Dinamovih legendama, slavnim utakmicama, povijesnim trenucima i još mnogo toga. 'Dinamove kviz kartice' su idealne za sve navijače i ljubitelje nogometa i nude sate zabave i izazova", poručili su iz kluba.

