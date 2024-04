Dinamo uskoro stiže do novih milijuna? Stvar se već pokrenula, na Maksimiru jedva čekaju rasplet

Kad je u zimskom prijelaznom roku 2020. godine, samo nekolko tjedana prije no što svijetom krene šarati opaka pandemija koronavirusa, završen posao po kojem je Dani Olmo postao igrač njemačkog RB Leipziga, znalo se da će novca u maksmirskoj blagajni biti podosta. Nije sve stalo na onih ugovorenih 29 milijuna eura odštete, čime je tada zgotovljen drugi (danas treći) najunosniji transfer u povijesti Dinama. Svoj bi nastavak ta priča mogla dobiti već ovoga ljeta.

Nakon što je prošlog ljeta Dani Olmo stavio potpis na novi, četverogodišnji ugovor s RB Leipzigom, postalo je jasno da će na Maksimir vrlo brzo stići novi milijuni eura. U ugovoru koji ga veže za "bikove" do lipnja 2027. godine, Olmo ima ugrađenu odlaznu klauzulu na 60 milijuna eura. U prijevodu, to znači da tko god Leipzigu ponudi taj novac, ponuda automatski biva prihvaćena, a igrač i njegovi agenti dobivaju slobodne ruke za dogovore oko plaće i ostalih osobnih uvjeta. Tih je 60 milijuna eura posebno važno sada, kad se očekuje da će na adresu njemačkog kluba stići jedna, dvije, možda i pokoja više ponuda za sjajnog 25-godišnjeg španjolskog reprezentativca.

Olmo, koji se kroz početne stadije u sezoni dosta mučio s ozljedama, ove je sezone za Leipzig dosad odigrao 22 utakmice u svim natjecanjima, u kojima je postigao osam pogodaka i tome pridodao pet asistencija. Taj dio, ali i sve ono ostalo što Olmo donosi Leipzigu, opet je pokrenulo priču oko njegovog prelaska u redove Barcelone. Olmo je sa 16 godina upravo iz Barcine La Masije otišao u Zagreb, a u Dinamu se zadržao sve skupa pet i pol godina, prije prelaska u Leipzig.

Dakle, u tom prelasku je, osim 29 milijuna eura uplaćene odštete na Dinamov IBAN, bilo uglavljeno i to da će, jednom kad Olmo bude radio izlazni transfer iz Leipziga, ukupno 20 posto od zarade koju Leipzig uprihoduje pripasti Dinamu. To znači da će, bude li Barcelona (ili netko drugi) Nijemcima ponudio traženih 60 milijuna eura, Dinamu pripasti 20 posto od Leipzigu zarađenih 31 milijun eura. Jednostavno je, Dinamo je na Olmu u zimu 2020. zaradio 29 milijuna, a sad bi mogao još 6.2 milijuna eura. Lijep je to novac, lova kojoj će se definitivno u Maksimiru silno obradovati, i to možda već nadolazećeg ljeta.