Dinamo je zaradio od SP-a, ali sad nema vatrene od početka priprema za nastavak HNL-a

Naši nogometni prvoligaši puno prije blagdana koji su pred nama krenuli su s pripremama za nastavak sezone. Teško je reći da je riječ o proljetnom nastavku jer već 18. siječnja, dakle usred zime, kreće nastavak onom odgođenom utakmicom Gorice i Varaždina koja se nije mogla igrati zbog magle u Velikoj Gorici.

Bez Livaje i Ivušića

A onda će svi, u vikendu između 20. i 22. siječnja krenuti u odrađivanje redovnih utakmica 18. kola HNL-a. Dinamo je na Svjetskom prvenstvu imao četiri svoja igrača i svi su ostali upečatljiv trag u Kataru i zasluženo se okitili brončanim odličjima. Uz to, za njihovo sudjelovanje i to do samog kraja SP-a Dinamo će od Fife dobiti i lijepu naknadu gotovo dva milijuna dolara (nešto je priskrbio i Moharrami koji je tamo bio s Iranom). Sad su reprezentativci Dinama na zasluženom odmoru i trener Ante Čačić morao je pripremati momčad bez njih, imat će ih tek na drugom dijelu kada plavi presele u svoju privremenu bazu u Rovinju. Sigurno da je to određeni nedostatak za plave, ipak su to četiri stožerna igrača, Livaković, Petković, Oršić i Josip Šutalo dio su udarne momčadi plavih.

Svojim igrama u dosadašnjem dijelu sezone, ali i na Svjetskom prvenstvu privukli su i zanimanje europskih klubova i nije nemoguće da za nekoga od njih dođe ponuda koju u Maksimiru neće moći odbiti. No, sigurno je da će krenuti na dio priprema.

Puno manje briga oko povratka reprezentativaca imaju u Hajduku i Osijeku, dva naša kluba koji su dali reprezentativce. Hajduku tako nedostaje Livaja, istina da im je on najbolji igrač, ali po dosad prikazanom i ne moraju se s njim puno uigravati jer im je plan igre uglavnom i bio da se traži Livaju. Osijek je privremeno bez svog prvog vratara Ivušića. Možda bude i duže bez njega jer oko osječkog kluba može se čuti da bi mogao ostvariti transfer. Iako još nema ništa konkretno, nije nemoguće jer i Osijeku će trebati novca bez obzira na mađarska ulaganja. Stoga ne čudi da ima govora o odlasku Ivušića pojavi li se dobra ponuda, kakva bi mogla stići i z mladog napadača Diona Drenu Belju koji mogao preseliti u Njemačku za iznos koji će znatno napuniti klupsku blagajnu.

Juventus – Rijeka 1:0

Osijek na otvaranju nastavka prvenstva igra protiv Rijeke koja će s novim trenerom Sergejom Jakirovićem pokušati popraviti loš dojam iz prvog dijela. Uz novog trenera radi se i na čišćenju svlačionice, već je dosta igrača otišlo, a bit će i još odlazaka, a stigli su iz Dinama Dilaver te na posudbe Antonio Marin i Deni Jurić. Rijeka je krenula i s odigravanjem utakmica, tako je jučer u Torinu igrala protiv velikog Juventusa koji je bio u izrazito jakom sastavu, sa Szczesnyjem na vratima. U susretu u kojoj su svi igrači dobili priliku, Juventus je pobijedio s 1:0 pogotkom Keana u 73. minuti, obećavajući je to rezultat za Riječane, i sam trener Jakirović rekao je da je ovo za Rijeku u ovom trenutku pretežak suparnik.

Dan prije Hajduk je odigrao svoju drugu međunarodnu utakmicu. Podsjetimo, prvo su bijeli u Poljudu s 4:3 pobijedili Schalke, posljednjeplasirani klub Bundeslige koji je došao s okrnjenim sastavom. U jučerašnjem susretu Hajduk je poražen u Francuskoj od Auxerrea s 1:0 koji je trenutačno na 17. mjestu francuske lige.

Dinamo zasad ima dogovorenu jednu utakmicu, 12. siječnja u Rovinju s Celjem, a plan je da i prije, 8. siječnja na tim pripremama odigra još jedan susret.