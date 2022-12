Izborniku Poljske otkaz: Favoriti za nasljednika su Ševčenko, Martinez, Bjelica...

Poljski nogometni savez (PZPN) objavio je u četvrtak da neće obnoviti ugovor s izbornikom Czeslawom Michniewiczom nakon ispadanja reprezentacije u osmini finala Svjetskog prvenstva u Katru.

"Nakon detaljne analize svih informacija, PZPN je odlučio da Michniewiczu ne produži ugovor koji istječe krajem godine", stoji u priopćenju PZPN-a.

Poljska je izgubila u osmini finala SP-a u Katru s 1:3 od Francuske koja je kasnije igrala u finalu, a predsjednik PZPN-a Cezary Kulesza je zahvalio Michniewiczu na 11 mjeseci izborničkog rada.

Foto: EXPA/ Newspix/ Piotr Kucza 04.12.2022, Al Thumama Stadium, Doha, QAT, FIFA WM 2022, Frankreich vs Polen, Achtelfinale

Michniewicz, koji je vodio varšavsku Legiju, preuzeo je poljsku reprezentaciju u siječnju nakon odlaska Portugalca Paula Souse, koji je zatražio razrješenje s dužnosti u prosincu 2021. poslije manje od godinu dana na čelu.

"Kao što znamo, Michniewicz je preuzeo momčad u teškom trenutku", rekao je Kulesza. “Unatoč tim okolnostima, uspio je izboriti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a također je zadržao (momčad) mjesto u elitnom rangu Lige nacija. Također je vodio reprezentaciju do prve nokaut faze Svjetskog prvenstva u 36 godina. Za to Michniewicz zaslužuje zahvalu."

Foto: EXPA/ Newspix/ Lukasz Grochala/E 04.12.2022, Al Thumama Stadium, Doha, QAT, FIFA WM 2022, Frankreich vs Polen, Achtelfinale

Poljska je remizirala 0-0 s Meksikom, pobijedila Saudijsku Arabiju 2-0 i izgubila istim rezultatom od budućeg prvaka Argentine u skupini C prije nego što je ispala od Francuske u osmini finala.

PZPN je priopćio kako će uskoro započeti potragu za njegovim nasljednikom dok se budu pripremali za kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje počinju u ožujku i u kojima je Poljska u skupini E s Albanijom, Farskim Otocima, Moldavijom i Češkom.

Ovakva odluka bila je očekivana, a odmah po objavi da je Michniewicz bivši, poljski mediji raspisali su se o mogućim nasljednicima.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 14.08.2022., Osijek - SuperSport HNL, 5. kolo, NK Osijek - NK Varazdin

Očekuje se da će novi izbornik biti stranac, a jedan od kandidata je i Nenad Bjelica koji je u Poljskoj ostavio dobar trag na klupi Lecha.

Osim Bjelice, strani kandidati su još Vladimir Petković, Paulo Bento, Roberto Martinez, Herve Renard i Andrij Ševčenko.