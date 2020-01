Dinamo je prvak i na društvenim mrežama

Da je Dinamo naš vodeći klub, a za petama su mu Hajduk, Rijeka i Osijek, znaju i vrlo površni pratitelji domaće nogometne lige.

No, kakav je odnos snaga kada se prebacimo u digitalni svijet i usporedimo kako ovi klubovi komuniciraju na društvenim mrežama i prezentiraju se na svojim internetskim stranicama?

O tome razgovaramo s Kristijanom Sedakom, komunikacijskim stručnjakom s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

– Dinamo ima najveći broj pratitelja na Facebooku, više od pola milijuna. Modri to rade dosta dobro, osim što rijetko odgovaraju na poruke navijača. Često čestitaju i ostalim sportašima koji su navijači Dinama. U nečemu griješe jer imaju mali broj lajkova u odnosu na broj pratitelja na Instagramu. Mislim i da griješe kada zaključavaju komentare na objavama o uspjesima pojedinih članova uprave jer kao da očekuju negativne komentare pa to žele spriječiti – kaže Sedak.

Često se vodi rasprava tko ima više navijača, Dinamo ili Hajduk. Modri na društvenim mrežama (osim Twittera) imaju više pratitelja iako to ne mora ništa značiti.

– Hajduk na društvenim mrežama često objavljuje informacije o svojim proizvodima kao što su pivo, ručnici, kalendari... i vrlo je ažuran. Tijekom SP-a u Rusiji na društvenim mrežama nisu čestitali hrvatskoj reprezentaciji na uspjehu, zbog čega ih je kritizirala javnost, ali i dio njihovih navijača.

Slijede Osijek i Rijeka.

– Osijek ima manje od 100 tisuća pratitelja, ali su vrlo ažurni. Prije većih utakmica imaju uživo javljanje na Facebooku kada donose najnovije informacije s terena. Svojim igračima redovito čestitaju rođendane i upoznaju navijače o preferencijama njihovih ljubimaca poput toga vole li više Ronalda ili Messija i igraju li PES ili Fifu. Rijeka od velike četvorke najslabije i najlošije koristi društvene mreže. Nema puno zanimljivosti za navijače, a klub također promovira svoje proizvode.

Ugodno iznenađenje na ovom području je Lokomotiva.

– Imaju iznenađujući broj pratitelja na Instagramu, ali jedan od razloga je dolazak igrača iz Indonezije Hambalija Toliba u lipnju ove godine. U objavi gdje ga klub predstavlja imali su 646 komentara, a u jednom trenutku su imali i više od 60 tisuća pratitelja na Instagramu. Vole se i našaliti na svoj račun pa me ne čudi veliki broj pratitelja.

Što je s ostatkom lige?

– Na šesto mjesto stavio bih Inter iz Zaprešića. Rezultati na terenu im nisu nešto, ali div iz predgrađa je i div na webu. Postali su aktivni na društvenim mrežama. Imaju veliku prednost weba, a to je jednostavna adresa (inter.hr). Još samo Hajduk ima tako jednostavnu adresu. Gorica izgleda vrlo skromno u digitalnom okruženju što mi je to neočekivano jer se puno ulaže u klub. Stranica im je staromodna, ali je pozitivno što su aktivni na Instagramu, Facebooku i Twitteru. Istra ima zanimljiv web izgledom. Jednostavan je, ali nema neku kvalitetu, što je razočaravajuće s obzirom na to da su Španjolci uložili u klub. Aktivni su na svim društvenim mrežama gdje dominiraju fotografije igrača. Slaven Belupo ima preglednu web stranicu, ali im je mana što na engleskom jeziku imaju samo osnovne informacije, ali ne i sve vijesti.

Tko najlošije radi svoj posao?

– Možda najgori web u Hrvatskoj ligi ima Varaždin. Oni su povratnici u Prvu ligu, ali su apsolutni amateri na webu. Nemaju ni YouTube kanal, Twitter je bez objave od ljeta...

Kada bismo radili poredak HNL-a po kvaliteti web-stranica i društvenih mreža, kako bi ljestvica izgledala?

– Na petom mjestu je Lokomotiva. Zatim slijedi velika četvorka – Rijeka pa Hajduk čija su stranice, ali i društvene mreže previše načičkane i šarene. Na drugom mjestu je Osijek jer od svih ima najbolju stranicu, a i svoju televiziju. Osječani su po društvenim mrežama definitivno broj jedan. Glavna poruka je “pokrenimo grad”. Po ukupnom dojmu Dinamo je definitivno broj jedan. Svaka utakmica je najbolje pokrivena od najave do osvrta. Imaju i puno informacija iz klupske povijesti, ali i ostalih podataka. Specifičnost je i odjeljak za osobe s invaliditetom što ni jedan drugi klub nema. I Prva HNL ima jako dobre stranice kojima nema zamjerke. Posebno su dobre za statističare.

Koga bi izdvojio od europskih velikana?

– Liverpool je nogometni prvak Europe, ali je i prvak na webu. Odlično to rade. Na drugom mjestu bih izdvojio Bayern. Njihovim stranicama dominira i vizualno iskače reklama za telekom, a imaju puno fotografija i prodaju puno suvenira. Imaju i poveznice na svoje momčadi iz drugih sportova kao što je, primjerice, košarka. Tako nešto imaju i Real i Barcelona. Na trećem mjestu su Real i Barcelona iako imaju negativu stranu, a to je previše “kolačića” i puno toga za prihvaćanje na stranici. Od europskih klubova još bih izdvojio Borussiju iz Dortmunda. Inter iz Milana najbolji je talijanski klub po web-stranicama koje imaju klasičan izgled i pregledne su. Svi europski klubovi imaju dosta sadržaja za publiku iz Azije, no Inter u tome prednjači. Njemački klubovi na webu dosta zaostaju za engleskim klubovima. Uefa ima vrlo modernu stranicu i izrazitu komunikaciju na društvenim mrežama.

A tko je iz susjedstva primjer za pohvalu?

– U našem okruženju najbolje je pogledati stranice Salzburga. Dominira roza boja, imaju puno informacija, sve je pregledno i vrlo jednostavno – zaključuje Sedak.

Dinamo Hajduk Rijeka Osijek Gorica Lokomotiva Slaven Belupo Inter Istra Varaždin Facebook 578.625 300.518 147.101 61.274 17.535 17.253 9995 7755 15.580 9108 Instagram 214.000 120.000 25.200 26.700 5508 48.1 00 3614 1560 5306 5211 Twitter 61.400 82.000 10.400 3855 557 2037 403 1136 2118 1868 YouTube 31.800 19.1 00 8440 5250 864 235 66 137 509 nema profil

