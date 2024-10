'Dinamo igra Ligu prvaka na ledini, na kojoj možeš viknuti – lopta u kuruzu! A to je zaista sramota'

Jedina afrička Zlatna lopta, nekada spektakularni liberijski napadač, tada 23-godišnji George Weah (punim imenom George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah), bio je jedini strijelac u dosad jedinome dosadašnjem međusobnom susretu Monaca i Dinama (1:0), odigranome 12. srpnja 1990. godine u francuskom gradiću Carpeantrasu u jugoistočnoj Francuskoj.

Taj se susret zbio za vrijeme ljetnih priprema. Zagrepčane je s klupe vodio pokojni Josip Kuže, a trener Monaca bio je slavni Arsene Wenger, koji je s klubom iz Kneževine bio prvak Francuske u sezoni 1987./1988.

Najbolji je bio Adžić

“To je prvi Dinamov poraz na francuskoj turneji. U prvom je poluvremenu trener Dinama Josip Kuže izveo isti sastav koji je igrao protiv Lyona i pobijedio, no ovog je puta ta momčad odigrala vrlo loših 45 minuta. Do 25. minute dinamovci nisu napravili nijedan napad, branili su se, a tek je ulaskom Šukera u 36. minuti momčad Josipa Kužea zaigrala bolje. U drugom dijelu igrala je posve nova momčad. Prvi je put majicu odjenuo i Mladenović i taj je sastav igrao primjetno bolje od onoga prvog. Najbolji je Dinamov igrač bio Adžić, koji je mnogo trčao, pomagao napadu i obrani i poslao nekoliko upotrebljivih lopti napadačima Shali i Šukeru”, napisao je Večernjakov izvjestitelj Mario Peček te u jednoj rečenici recenzirao i Monaco:

“Monaco je doista odlična momčad. Bili su treći u francuskom prvenstvu, a temelji tog sastava su Rui Barros (izvanredni omaleni portugalski vezist, nap.a.) i Argentinac Diaz.”

Uz glasovitoga Liberijca Weaha, kasnije zvijezde PSG-a i Milana, u redovima Monaca protiv Dinama nastupio je i budući svjetski prvak s Francuskom, plavokosi Emmanuel Petit.

Inače, na francusku turneju s Dinamom nije putovao kapetan Zvonimir Boban, koji je toga ljeta bio nezadovoljan svojim statusom u klubu, pa ga je zagrebački tisak tada zvao “buntovnikom”, a Večernjak je izvijestio i kako je “Dinamov sportski direktor Velimir Zajec noć prije polaska na pripreme noć proveo u bolnici zbog srčanih smetnji”. Nagoviješteno je i kako će se Zajec kasnije priključiti Dinamovoj ekspediciji u Francuskoj.

Zanimljivost je i kako je u sezoni 1990./1991. za Monaco nastupao (ali ne i protiv Dinama) još jedan Liberijac, Mass Sarr, koji je u nastavku karijere tri sezone proveo u Hajduku, od 1995. do 1998. godine, i bio ljubimac splitske publike. Mass Sarr je 1990. godine bio tek nadareni 17-godišnjak te se u Monacu baš i nije naigrao. U Hajduk je došao iz francuskog nižerazrednog kluba Olympique Ales, a 1998. godine bio je prodan u engleski Reading. Karijeru je završio 2004. godine u malezijskom Selangoru.

Dražen Besek, sudionik utakmice s Monacom, ima živo sjećanje na taj ljetni dan u Francuskoj.

– Sjećam se, naravno, sjećam se kako nismo mogli do lopte doći – nasmijao se Besek pa nastavio:

– Igrao je na mojoj poziciji jedan dečko, Dib mu je ime (Marcel Dib, 268 nastupa za Monaco, bivši francuski reprezentativac, nap.a.), majstor je ‘zaključao’ loptu i bilo je nemoguće do nje doći. To je bila izvrsna momčad Monaca. Bila je to pripremna utakmica; mi smo bili nadobudni, imali smo dobru momčad, pobijedili smo prije toga Auxerre i Lyon, ali taj Monaco zaista je bio razina više.

Jeste li gledali Monaco koji put ove sezone?, pitamo Beseka.

– Gledao sam utakmicu Monaco – Barcelona, u kojoj je Monaco u većem dijelu susreta imao igrača više, a gledao sam i drugo poluvrijeme njihove utakmice protiv Montpelliera. To je momčad toliko motorički jaka i moćna da će Dinamu opet biti veliki izazov. Takva momčad Dinamu ne odgovora, osobito stoga što igra doma. Stvar je strpljenja da na domaćem terenu budeš toliko discipliniran da se ne otvoriš previše, a Dinamo naprosto nema u sebi gen da se brani. I sad ti moraš ostvariti koncentraciju u kvaliteti da se suprotstaviš Monacu, ali i u disciplini da se suzdržiš, da odgodiš nekakvu loptu koja bi te previše otvorila na terenu. To nije jednostavno, jer Monaco – koji nije na razini Bayerna – ima mladost koja je strašno motorički dominantna i eksplozivna.

Publika naučena na spektakl

Devetka s Bayernom bila je grozna, ali možete li se složiti da Dinamo više nije momčad čija će obrana curiti na sve strane?

– To je sigurno, a neki put i nije loše da se dogodi i takav poraz. Naravno da je to bilo ružno i svakome navijaču to je teško prihvatiti, ali pravi sportaš iz toga izvuče dobru pouku. I iz toga može izaći jači. Ja vjerujem da će se to dogoditi Dinamu. Dinamo ima potencijal, ne da radi velike stvari u Ligi prvaka, možda bi Europska liga bila idealna, ali materijalno ovo je sigurno dobro za Dinamo. S druge strane, i za sazrijevanje igrača puno je korisnija Liga prvaka – dodaje Besek.

Pobjeda nad Lokomotivom dobar je uvod?

– Svaka pobjeda nosi pozitivu i drugačiji osjećaj, iako to nije bila tako dominantna izvedba. Ali, dogodila se uvjerljiva pobjeda i ona sigurno nosi samopouzdanje, ali i oprez jer Europa je sasvim nešto drugo. Svakome igraču koji će nastupiti u Ligi prvaka ne treba poseban motiv, samo dobar fokus i odlučnost. A vidjet ćemo kako će krenuti utakmica, tu onda puno faktora odlučuje.

Pa i zagrebačka publika koja zna biti jako zahtjevna?

– Da, ali to je Dinamo. Publika je naučena na spektakl, do čega su doveli Dinamovi rezultati, mediji su nemilosrdni, ali to je sudbina igrača Dinama – on mora znati odgovoriti na te izazove. Najveća je šteta u svemu ovome što nemamo stadion. Igramo Ligu prvaka na ledini, na kojoj možeš suigraču viknuti – lopta u kuruzu! A to je sramota – zaključio je Dražen Besek.

Monaco – Dinamo 1:0

Carpeantras, 12. srpnja 1990.

Strijelac: Weah (44. minuta)

Monaco: Ettori, Valery, Sonor, Puel, Mendy, Dib, Barros, Sauzee, Weah, Diaz, Passi (još su igrali: Bijotat, Clement, Fofana, Blondeau, Petit). Trener: Wenger

Dinamo: Ladić, Petrović (od 36. Šuker), Preljević, Lesjak, Lipovac, Ištvanić, Škrinjar, Prskalo, Besek, Adžić, Shala (još su igrali: Ibrahimović, Sedlo, Dasović, Ačkar, Peternac, Mladenović, Panadić, Cupan, Turković, Mamić). Trener: Kuže.