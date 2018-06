Izvučeni parovi prvog pretkola, Dinamo će protivnika doznati u 14 sati!

Danas će se u Nyonu održati ždrijeb prvog i drugog pretkola Lige prvaka, što znači da će Dinamo doznati svog protivnika. Od ove sezone kreće novi format Lige prvaka u kojem će plavima biti otežan put do skupina najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja.

No u drugom pretkolu hrvatski prvak ima status nositelja pa bi trebao dobiti protivnika po mjeri. Mogući su suparnici Midtjylland, Crvena zvezda, Hapoel Beer-Sheva, Rosenborg, HJK Helsinki, The New Saints, Videoton, Kukesi, Cluj i Zrinjski, s time da većina tih klubova tek mora proći prvo pretkolo Lige prvaka.

Ždrijeb prvog pretkola održan je u 12 sati, a Uefa je odredila da će se za drugo pretkolo održati u 14 sati!

Tijek ždrijeba:

12:22 – Izvučeni su parovi prvog pretkola Lige prvaka, a onda je određeno da će se ždrijeb drugog pretkola, u kojem je Dinamo, održati u 14 sati.

12:20 – Parovi prvog pretkola, treće skupine

Kukesi (ALB) – Valletta (MLT)

Flora Tallinn (EST) – Hapoel Beer Sheva (ISR)

Spartak Jurmala (LAT) – Crvena zvezda (SRB)

Alaškert (ARM) – Celtic (SCO)

Spartak Trnava (SVK) – Zrinjski (BiH)

Astana (KAZ) – Sutjeska Nikšić (MNE)

12:15 – Parovi prvog pretkola, druge skupine:

pobjednik preliminarne runde – Malmö (SWE)

HJK Helsinki (FIN) – Vikingur (FRO)

Ludogorec (BUL) – Crusaders (NIR)

Cork City (IRL) – Legia Varšava (POL)

Valur Reykjavik (ISL) – Rosenborg (NOR)

12:10 – Prvo pretkolo podijeljeno je u tri skupine, u prvoj su izvučeni ovi parovi:

Torpedo Kutaisi (GEO) – Šerif (MDA)

Škendija (MKD) – The New Saints (WAL)

Suduva (LTU) – APOEL (CYP)

Olimpija (SLO) – Qarabag (AZE)

Dudelange (LUX) – Videoton (HUN)

12:00 – Počeo je ždrijeb pretkola Lige prvaka, prvo će se obaviti za prvo pretkolo