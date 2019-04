Dimnom bombom ozlijedili navijača s posebnim potrebama

Liverpool je pobjedom protiv Chelsea ponovno preuzeo vrh ljestvice engleskog prvenstva. Redsi su u 34. kolu na svom Anfieldu nadjačali Londončane s 2:0, a strijelci su bili Mane i Salah.

Tijekom utakmice dogodio se incident na tribini s gostujućim navijačima. Naime, jedan Liverpoolov fan bacio je dimnu bombu koja je pala u blizini devetogodišnjeg dječaka s posebnim potrebama.

Young Chelsea supporter 'left needing first aid treatment' after Liverpool fans threw smoke bomb into away section at Anfield during Premier League clash https://t.co/5NtNfReNIK