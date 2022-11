Devetogodišnjak u kutu rekordera, pobjednik davao izjavu sjedeći u kavezu

Nakon ispunjene pulske Arene i punih dvorana u Karlovcu i Zaboku, sve popularnija regionalna promocija Fight Nation Championship nije iznevjerila niti s priredbom održanom u zagrebačkim Sutinskim vrelima. A u to su se mogli uvjeriti i neki viđeniji sportski gosti poput bivših NBA košarkaša Gordana Giričeka i Marija Kasuna te ponajboljeg hrvatskog MMA borca Ante Delije koji se sprema za borbu karijere vrijednu milijun dolara.

Iako je glavnog organizatora Dražena Forgača i njegov tim snašla nevolja od čak 11 otkazivanja (što zbog ozljeda a što zbog bolesti), pa je bilo dosta traženja protivnika u posljednji čas, moglo se vidjeti i zanimljivih borbi.

A jedna od takvih svakako je bila jedna od četiri finalne borbe treće sezone FNC Armagedona između Davida Sivonjića i Selvera Mahmića, dvojice boraca rodom iz BiH. Jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio je onaj sa zagrebačkim prebivalištem (Sivonjić) no za njega je to bila vrlo iscrpljujuća borba pa je zamolio da prvu izjavu, onu u kavezu, daje sjedeći na stolici. Štoviše, ni ispred svlačionice nije bio u stanju pričati na stojećki pa smo izjavu uzimali sjedeći pored njega dok je on ležao na strunjači.

- Hvala trenerima koji su me u treningu odveli do mojih krajnjih granica pa sam bio i u stanju slaviti. Pozdrav ekipi iz Daruvara, mojim purgerima te ekipi iz mog rodnog Jajca - kazao je Sivonjić kojeg je hrvački spremao ponajbolji hrvatski hrvač Dominik Etlinger:

- Rad s Dominikom donio mi je jako puno jer on je čovjek koji tako jednostavno zna prilagoditi hrvanje MMA sportu. A ja nastupam za Hrvački klub Lokomotiva. Radim kao recepcioner u jednoj zaštitarskoj firmi no moj cilj je da jednog dana mogu živjeti od MMA. Imam 21 godinu i karijera je predamnom.

A spomenuti Etlinger već je neko vrijeme izvan hrvačke scene zbog pada na jednoj doping kontroli i višegodišnje suspenzije.

- Vraćam se za manje od godinu dana i očekujte me u najboljem mogućem izdanju. Spuštam se u kategoriju do 67 kilograma i predamnom su dvoje Olimpijske igre, one u Parizu 2024. i one u Los Angelesu 2028.

Od devet borbi još je samo jedna završila sudačkim preglasavanjem a bio je to okršaj između Portugalca Leandra Gomesa i Fran Luke Đurića. Nakon atraktivna okršaja, u kojoj je glavni sudac dao dvije runde hrvatskom borcu, preostala dvojica sudaca vidjela su Portugalca kao boljeg što je izazvalo negodovanje Đurićeva trenera Bernarda Bana koji je uložio žalbu i zatražio ponovno bodovanje ove borbe a nama je kazao:

- U prvoj i trećoj rundi Fran je bio bolji i šteta je što se ovakovim odlukama obeshrabruje jednog poletnog 18-godišnjaka koji je doista veliki potencijal. Naime, on je prvak Hrvatske u nizu borilačkih sportova kao što su kibkoks, K-1, sportski sambo i grappling.

Inače, večer je krenula vrlo nepovoljno za hrvatske borce. Naime, i Filip Lokas (gušenje), Abraham Are (poluga na stopalu) i Luka Vargović (poluga na laktu) izgubili su svoje borbe tehničkim nokautima već u prvoj rundi. A prvi koji je obradovao domaće navijače bio je već spomenuti Sivonjić.

Kao što to često biva, najzabavniji je bio hrvatski rekorder u broju MMA nastupa Ivica Trušček kojemu je ovo bila 78. borba u karijeri i koji je protiv Puljanina Tonćija Peruška upisao svoju 42. pobjedu. A s obzirom da je Peruško ovu borbu prihvatio u posljednji čas i da su mu je najozbiljniji dio priprema bilo onih tri sata u automobilu s trenerom Zelgom Galešićem (i razgovor o taktici od Pule do Zagreba) ishod je bio prilično očekivan (tehnički nokaut nakon koljena i "kicka"u glavu). I zato mu se Trušček i zahvalio na sebi svojstven način:

- Hvala Tonćiju što je prihvatio ovu borbu i spasio me od depresije u koju sam upao nakon brzinskog poraza u Puli. Tada sam izgorio u želji da atraktivno pobijedim na jednoj takvoj atraktivnoj pozornici kojoj očito no to je bio veći pritisak no što sam ga mogao podnijeti. Tamo sam najavljivao uvjerljivu pobjedu, htio sam proći kroz protivnika a frajer me nokautirao valjda za osam sekundi nakon čega sam bio prilično deprimiran. Možete misliti kako je to bilo vidjeti 39-godišnjeg muškarca kako doma plače.

Ovaj put, nakon što je "terorizirao" Peruška, Ivica zvani "Teror" bio je nasmijan. I ovaj puta nije smio ni pomisliti na poraz jer mu je u kutu sjedio i njegov devetogodišnji sin Janko.

- Jednom mi je u kutu bila kći Iva i tada sam rekao da ne bude nikad više to radio ali sam očito taj osjećaj izgubio po putu pa sam ga morao obnoviti i doveo sam devetogodišnjeg sina radi kojeg sam bio u strahu da mu ne priuštim neku nemilu scenu. Bio mi je to poznati strah, kao onaj od mrzle vode u kojoj se već četiri godine turširam.

Ivica je četverostruki otac. Hoćemo li i preostalo dvoje djece vidjeti uz kavez?

- Maks ima godinu dana i ako on ikad bude uz tatu na borbi to će značiti da ću dosegnuti i 100 borbi. Lara je pak tinejdžerica i nju ne zanimaju tatine "gluposti". U školi ju zovu da je "bokserova kći" na što ona nije ponosna.

Glede hrvatskih sudionika ove priredbe svakako je vrijedna spomena pobjeda Mateja Batinića koji se na MMA scenu vratio nakon četiri godine izbivanja. Što zbog pandemije korone, što radi ozljede a što zbog izbjegavanja borbi od strane nekih potencijalnih suparnika. Albanac Dritan Brahamaj na to je pristao i doživio poraz podčinjavanjem.

- Petorica boraca odbila su boriti se protiv mene i srećom da je itko pristao. Istina, bio je ovo protivnik ispod moje razine no znao sam da je opasan u stand-upu pa sam morao baciti ga na pod i završiti u svom stilu. Sada se nadam borbi za naslov prvaka FNC-a u poluteškoj a za sljedeću godinu se nadam ugovoru sa promocijama kao što su KSW ili pak PFL - kazao je Batinić.

FNC 8 - rezultati ‘‘superfightova‘‘: Matej Batinić - Dritan Brahamaj 3:0 (TKO1, 1:30), Ivica Trušček - Tonći Peruško 3:0 (TKO1, 2:38), Shota Betlemidze - Quentin Domingos 3:0 (TKO1, 5:00), Luka Giorgadze - Denislav Hadžijev 3:0 (TKO1), Leandro Gomes - Fran Luka Đurić 2:1:

Finala treće sezone FNC Armagedona: David Sivonjić - Selver Mahmić 3:0 (jednoglasnom sudačkom odlukom), Ognjen Babić - Luka Vargović 3:0 (TKO1, 1:55), Teufik Šehić - Abraham Are 3:0 (TKO1, 1:01), Demahmet Sinani - Filip Lokas 3:0 (TKO1, 2:14).