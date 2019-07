Desetero Hrvata u samo tjedan dana zaradilo 3,6 milijuna kuna

U Wimbledonu je prva nedjelja turnira tradicionalno slobodna (ako zbog kiše ne kasni program) i to ga razlikuje od ostalih Grand Slam turnira. Jučer se, dakle, na travnatim terenima All England Cluba nije igralo pa je to bio dobar trenutak da sumiramo nastupe naših tenisača i tenisačica u prvom tjednu. I to kroz onaj svima razumljivi pogled – kroz brojke i zaradu.

Pobjedniku 2000 funti

Privlačenje tenisača nagradama u tenisku “Meku” počelo je 1968. s nagradnim fondom od 26.150 funti, da bi se došlo do današnjih 38 milijuna funti. Toliko je iznosilo povećanje nagradnog fonda najstarijeg (od 1877.) i najprestižnijeg teniskog turnira. Nagrade su praktički iz godine u godinu rasle, s iznimkom jedne jedine “nesretne” godine: 1979. nagradni fond iznosio je 277.066, što je bilo manje nego godinu dana prije – 279.023. Svih ostalih godina nagradni je fond stalno povećavan u odnosu na prethodnu godinu, primjerice lani je iznosio 34 milijuna funti.

Sukladno tome povećavane su i nagrade pobjednicima. Pa je tako 1968. pobjednik dobio 2000 funti, a pobjednica samo 750, a ove godine šampionu i šampionki pripast će po 2,35 milijuna funti. A do potpunog izjednačavanja nagrade u muškoj i ženskoj konkurenciji došlo je 2007. godine.

Petra najuspješnija

Radi se o za nas obične smrtnike basnoslovnim iznosima jer se samo za nastup u prvom kolu nudi 45.000 funti (oko 371.130 kuna) pa se u Wimbledon dolazi, ako treba, i s jednom nogom. U razdiobi tog kolača hrvatski tenisači i tenisačice tradicionalno dobro participiraju. Pa će i ove, ne baš uspješne godine, samo u prvom tjednu ubrati oko 3,6 milijuna kuna. Najviše će, dakako, zaraditi Petra Martić koja je uspješna i u pojedinačnoj (treće kolo) i u konkurenciji ženskih parova (drugo kolo), pa joj tih pet pobjeda zasad donosi 143.000 funti (oko 1,18 milijuna kuna).

A nakon slobodne nedjelje program na Wimbledonu danas se nastavlja. Petra Martić već će se u podne (HTV 2) za četvrtfinale boriti s Ukrajinkom Elinom Svitolinom, osmom nositeljicom turnira. U međusobnim dvobojima Petra gubi s 1-3, ali Ukrajinka je imala problema sa stopalom i u posljednje vrijeme ne igra na najvišoj razini.

Zarade naših u prvom tjednu:

Petra Martić (3. k. pojed. i 3.k. parovi) 1,180.000

Marin Čilić (2. kolo pojedinačno) 594.000

Ivo Karlović (2. kolo pojedinačno) 594.000

Donna Vekić (1. kolo pojedinačno) 371.130

Viktor Galović (3. kolo kvalifikacija) 185.560

Ivan Dodig ((3. k. muški, 2. k miks) 146.390

Nikola Mektić ((3. k. muški, 2. k. miks) 146.390

Franko Škugor (3. k muški, 2. k. miks) 146.390

Tereza Mrdeža (2. kolo kvalifikacija) 109.280

Mate Pavić (2. k. muški, 2. k. miks) 92.780