Đerek i Korent spremne za kvalifikacije na Mediteranskim igrama

Hrvatske gimnastičarke Ana Đerek i Tijana Korent spremne su za sutrašnje kvalifikacije na Mediteranskim igrama u Oranu i obje se nadaju da će svoje vježbe odraditi najbolje što mogu.

Hrvatska gimnastička ženska delegacija u Alžiru trebala je u svom sastavu imati i Christinu Zwicker, no kako je ona ozlijedila nogu, Đerek i Korent biti će jedine hrvatske gimnastičarke na ovom natjecanju. Korent će nastupiti na preskoku, a Đerek na gredi i tlu.

Obje su proteklih tjedana pokazale da su u odličnoj formi, na tri Svjetska kupa u nizu ulazile su u finala, a Đerek je na svakom osvojila i po dvije medalje.

- U petak smo odradili podij trening, iskreno moglo je biti bolje, ali vjerujem da će se do kvalifikacija stvari malo bolje posložiti. Nisam proučavala konkurenciju ovdje, nekako mi to nikad nema velikog smisla jer stvarno znam da ako odradim svoje, konkuriram za finale, ako ne odradim, konkurencija mi ne može ni pomoći ni odmoći. Voljela bih samo odraditi vježbe koje sam pokazala zadnjih nekoliko vikenda, osim toga nemam nikakve posebne ciljeve i rezultate na koje pucam. Samo da odradim parter i gredu onako kako sam pokazala i prošli vikend u finalu SK u Kopru, meni bi to bilo super - poželjela je dvostruka splitska olimpijka koja je usput prokomentirala i uvjete u Oranu na koje se mnogi sportaši žale.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 13.06.2021.,Osijek, SD Gradski vrt - Drugi dan finala DOBRO World Cup Osijek 2021. Maennersdorfer Marlies, Ana Djerek, Vihrova Elina Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

- Organizator možda samo mrvicu kasni s nekim stvarima, prvi dan je bilo nekih problema, neorganizacije, ali sada je već bolje. Lagano se usklađuju rasporedi. Nije loše, neću se žaliti. Dvorana za treninge je skroz OK, a dvorana za natjecanje je baš lijepa.

Ni Tijana Korent nije se žalila na organizaciju.

- Istina, nije sve posloženo, ali trude se, neke stvari rješavaju u hodu, na neke moramo dosta čekati, ali kao i uvijek, prilagodimo se situaciji. Ništa strašno - rekla je Korent dodavši da joj je u Oranu cilj odraditi najbolje što može.

- Nadam se kao i uvijek odraditi najbolje što mogu. Nisam toliko proučavala konkurenciju, ali tu su Italija, Francuska, Španjolska, a o njima ne treba puno govoriti. Oni su i ekipno odlazili na Olimpijske igre, osvajali velike medalje, a to vam sve govori. I Slovenke su tu, a one su na preskoku jako dobre. Mislim da će biti jaka konkurencija. Ali, ako odradim najbolje što mogu, vjerujem da će biti dovoljno za finale. Iako, nikada nisam previše najavljivala, svi znamo kakav je sport. Meni će ovo biti peti vikend za redom na natječem, a nije lako biti konstantan i stalno ulaziti u finala. Ma, samo da prođe sve bez ozljeda, jer ipak nas u kolovozu čeka i Europsko prvenstvo i ostatak sezone - nadovezala se.