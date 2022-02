Dečko s Trešnjevke osvojio medalju na Olimpijskim igrama, ali ne pod hrvatskom zastavom

Hrvatska nažalost na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu nije osvojila medalju, no jedan Hrvat ipak je došao do bronce zlatnog sjaja. Riječ je o Zagrepčaninu Mislavu Rosandiću (27) koji nastupa za slovačku hokejašku reprezentaciju.

Slovaci su napravili podvig i plasirali se u polufinale olimpijskog turnira nakon što su boljim izvođenjem kaznenih udaraca izbacili favorizirani SAD s 3:2.

Naposljetku Slovačka je u utakmici za treće mjesto razbila Švedsku 4:0. i tako došla do prve olimpijske hokejaške medalje u povijesti.

Foto: Jaki Franja/PIXSELL 1.702.2022.,Peking, Kina - Zimske olimpijske igre 2022. Hokej na ledu, Slovacka - Finska. Hokejasi Finske treci put ce se boriti za olimpijsko zlato nakon sto su, pobjedom u prvom polufinalnom susretu nad Slovackom 2:0, ostvarili plasman u finale Igara u Pekingu. Mislav Rosandic Photo: Jaki Franja/PIXSELL

A kako je uopće Rosandić, mladić s Trešnjevke, završio u reprezentaciji Slovačke?

Prije devet godina Rosandić je postao prvi stranac, izuzev Čeha, koji je zaigrao za slovačku vrstu. Debitirao je tada za selekciju do 18 godina, na turniru u Bjelorusiji.

– Već s 15 godina ponudili su mi državljanstvo, a dobio sam ga sa 16 i pol godina – rekao nam je u jednom intervjuu Rosandić, koji je trenutačno igrač češkog doprvaka, Bilih Tigra iz Libereca.

Koliko su ga Slovaci željeli u svojoj reprezentaciji, najbolje govori da stranci mogu državljanstvo dobiti tek nakon osam godina provedenih u zemlji, a Mislav ga je uz požurnicu dobio nakon samo tri...

– Kad sam prvi put nastupio za slovačku reprezentaciju, prošli su me trnci, ali i misao da iduće četiri godine sigurno ne mogu igrati za Hrvatsku. Rekao sam si: To je to, više nema povratka, sad se dokaži da zaslužuješ nositi ovaj dres – rekao nam je tada Rosandić.

A kako je zapravo počela Rosandićeva karijera?

– Hokej sam počeo igrati već s tri godine. U početku je to bio tatin izbor, koji je također bio hokejaš. Jednom su me odveli i na gimnastiku, sjećam se da je trening bio pokraj Hrvatskog narodnog kazališta, ali mami sam odmah rekao da me to ne zanima i da želim igrati hokej – opisao je Rosandić i dodao:

– Nikada nisam propustio trening, a s 10 godina počeo sam odlaziti na ljetni kamp u slovačku Dubnicu. S 13 sam odlučio preseliti se u Dubnicu, zajedno s hrvatskim igračima Lukom Markovićem i Matom Tomljenovićem. Unajmili smo stan, krenuli u školu, a roditelji su nam se izmjenjivali svaka tri tjedna. Nije mi uopće bilo teško napustiti Zagreb jer sam znao da je to jedini put da uspijem u hokeju – rekao je Rosandić.

A koliko Rosandića cijene u reprezentaciji Slovačke, najbolje pokazuje da je na SP-u prošle godine bio zamjenik kapetana u reprezentaciji. I do svega toga stigao je iz Hrvatske, zemlje s "dvije i pol" hokejaške dvorane.

Ni Hrvat, biatlonac Jakov Fak ne nastupa za Lijepu Našu, on je prešao pod slovensku zastavu. No, u Pekingu je bez medalje, a zasad mu je najbolji plasman 11. mjesto.