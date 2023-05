De Geu kritiziraju zbog loše forme, a on je drugi put osvojio Zlatnu rukavicu

David de Gea, 32-godišnji španjolski vratar i čuvar mreže Manchester Uniteda, osigurao je drugu nagradu „Zlatna rukavica“ Premier lige u karijeri.

U 36. kolu Manchester United je na svom Old Traffordu svladao Wolverhampton 2-0, a bila je to ujedno šesnaesta prvenstvena utakmica ove sezone u kojoj je De Gea svoju mrežu sačuvao netaknutom. Španjolski vratar na udaru je kritika ove sezone jer mnogi smatraju da je u lošoj formi, no čini se da nije sve tako crno.

Drugi su na ovoj ljestvici golmani Arsenala, Liverpoola i Newcastlea, Aaron Ramsdale, Alisson i Nicholas Pope. Oni ove sezone na trinaest utakmica nisu primili pogodak. Do kraja se taj trojac može tek izjednačiti s De Geom koji je tako osigurao novi trofej ili samostalno ili će ga podijeliti s nekim.

Ukupno gledano za Manchester United je mnogo važnija pobjeda protiv Wolverhamptona koja ih vodi prema Ligi prvaka. Trenutačno je Manchester United na četvrtom mjestu ljestvice, koje vodi u elitno natjecanje te ima četiri boda više od Liverpoola koji je peti.