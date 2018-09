De Gea je Messi za vratare, ali ne voli trenirati!

Vratar Manchester Uniteda David De Gea u brojnim je navratima spašavao bodove crvenim vragovima, a toliko je cijenjen u vratarskom svijetu da ga je golman Watforda Ben Foster izjednačio ni manje ni više nego s - Messijem!

De Gea je u pobjedi protiv Watforda spriječio izgledne prilike Christiana Kabaselea i Troya Deeneya, a Foster nije mogao naći dovoljno pohvala, piše Goal.

- On je Messi golmana. Najbolji je golman na svijetu već godinama. Briljantan je, obrane koje on napravi u kritičnim trenutcima oduzimaju dah - rekao je Foster te onda nastavio svoju odu španjolskom vrataru:

- To radi cijelo vrijeme. Izgleda kao da se ni ne trudi! Bilo bi tako dobro napraviti neku takvu obranu, ustati se i izgledati kao da samo želiš ići kući.

- No stvarno, on je briljantan. Želi li neki mladi golman naučiti braniti treba gledati De Geu. On je svjetska klasa, a mislim da je takav zato što je prirodni talent jer koliko čujem ne voli baš trenirati... Trening nije za njega - objasnio je Foster.