NJEGOV STAV JE JASAN

Dani Olmo opet javno odbio Hrvatsku: Na početku su me malo pritiskali da igram za vatrene

- Ponosan sam što me Hrvatska želi jer mi je to drugi dom, no moj san iz djetinjstva je igrati za Španjolsku, a to mi je i sada san. Ponosan sam što sam na okupljanju reprezentacije Španjolske