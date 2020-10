Dan kada je Dražen ubacio nevjerojatnih 112 koševa...

Legendarni hrvatski košarkaš Dražen Petrović postavio je prije točno 35 godina, 5. listopada 1985., rekord po broju postignutih koševa u jednoj utakmici. Famoznih 112 poena pamti sva košarkaška javnost. U čudu je tada ostala košarkaški silna Ex-Yu, a Dražen je još jednom ušao u anale igre po obručem.

Bilo je to prvo kolo prvenstva bivše države, sezona 1985./1986., a Cibona je na svome parketu čekala ljubljansku Olimpiju. Slovenci su pristigli u Zagreb, ali u oslabljenom sastavu, s juniorima i kadetim. Naime, Radovan Lorbek, tadašnji tajnik kluba nije na vrijeme registrirao igrače za taj susret.

Cibona je u tom susretu Olimpiju svladala rezultatom 158:77, a popularni "Mozart" je utakmicu završio sa 112 postignutih poena!

Slavni as je navodno rekao treneru Željku Pavličeviću da će iskoristiti priliku da postavi rekord i nemilosrdno je gazio rivala, kao mnoge prije i poslije Olimpije, ali nikoga nikada nije 'bušio' s baš 112 koševa.

- Dražen je pogazio riječ, obećao je da će izaći iz igre nakon što obori rekord Radivoja Koraća od 74 postignuta koša, ali znate kakav je on bio 'psiho', nastavio je zabijati do kraja i na koncu je došao do 112 koševa - prisjetio se Igor Đurović, koji je kao kadet Olimpije čuvao Dražena Petrovića.

Foto: Screenshot/youtube

Cibona je tada bila europski prvak, Dražen košarkaški bog, a Olimpija tek - trening.

- U šali smo pitali Lorbeka što ćemo dobiti ako pobijedimo Cibonu, a on je mrtav hladan odgovorio da svaki od nas može izabrati automobil po želji. Mogao nam je obećati bilo što, jasno je bilo da nismo imali baš nikakve šanse - sjetio se Đurović.

CIBONA - SMELT OLIMPIJA 158:77 (77:34)

CIBONA: Dražen Petrović, Danko Cvjetićanin, Zoran Čutura, Sven Ušić, Mihovil Nakić, Franjo Arapović, Branko Vukičević, Damir Pavličević, Adnan Bečić, Ivo Nakić, Dražen Anzulović, Vlado Rizman, Ivan Šoštarec i Nebojša Razić

OLIMPIJA: Jure Zorčič, Igor Đurović, Jože Maček, Gregor Stražiščar, Marjaž Strmole, Tine Erjavec, Andrej Novina, Tine Merzelj, Dag Kralj