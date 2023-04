Dallas pustio Chicagu i ostao bez doigravanja, Dončić na parketu samo jednu četvrtinu

Dallas Mavericks, NBA momčad za koju igra i Luka Dončić, jedan od najboljih igrača lige, izgubio je i posljednju šansu za potencijalnim ulaskom u ovosezonsko doigravanje.

U pretposljednjem nastupu u sezoni Dallas je na domaćem parketu poražen od Chicaga 112-115 čime je izgubio i teoretsku šansu dostići Oklahoma City, sastav koji se trenutačno nalazi na desetom mjestu ljestvice Zapadne konferencije koje ujedno donosi ulazak u 'play-in'.

Klub iz Dallasa je odustao loviti doigravanje te se okrenuo potencijalno boljem ulovu na NBA draftu. Nekoliko dana prije ovog susreta protiv Chicaga najavljeno je iz Dallasa kako će Luka Dončić odigrati samo prvu četvrtinu tog susreta.

Jednako tako ovaj susret za Dallas nisu odigrali Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr. i Maxi Kleber, koji su bili izvan parketa zbog navodnih ozljeda.

The Dallas Mavericks are tanking while they can still make the play-in….



What a joke. https://t.co/5Y7QN6D4PW