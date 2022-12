'Daliću bih dao doživotni ugovor! Argentinci su drski i bezobrazni, ne smijemo nasjesti na provokacije'

Zoran Vulić spremno je pristao na čašicu razgovora o trenutačno jedinoj sportskoj temi u Hrvata, Svjetskom nogometnom prvenstvu. Pobjeda nad Brazilom još će godinama izazivati emocije na poseban način...

- Kada pobijedite Brazil, pobijedili ste svjetskog prvaka. U najavi sam rekao da je igrao Brazil protiv Brazila. Sada su naši dečki dokazali da im treba vjerovati - kaže Vulić.

Sposobni za sve

Nakon te povijesne utakmice, kao da su nam emocije na rezervi. Gotovo bismo mogli kazati da se dečki mogu već sada vratiti doma...

- U pravu ste. Za mene su oni već sada prvaci svijeta. Sve što još naprave bit će plus i veliko čudo. No, znam jednog koji je radio čuda, pa su ga razapeli. Tako i ovu reprezentaciju razapinju, nerijetko bez razloga i logike. No, možemo otići do kraja. Ovi momci sposobni su za to. Oni su nam vratili vjeru. Zlatku Daliću dao bih doživotni ugovor, koliko i što hoće. Zaslužio je.

Što to ovu našu momčad čini toliko posebnom u odnosu na ostale reprezentacije?

- I prije SP-a smo znali da ova momčad ima posebno srce, najjači vezni red na svijetu. Kada njih dvojica stvore ozračje na utakmici, odnosno, uvjete, nema te reprezentacije koja nas može pobijediti. Takvo što moramo napraviti i u utakmici protiv Argentine. Opet pokazati posebno zajedništvo i ljubav prema domovini. Motiv imamo, samo nam treba vezni red na pravoj razini, kao i puno puta do sada, odnosno na ovom turniru. Oni moraju voditi igru, ako se to dogodi, idemo do kraja... - uvjeren je Vulić.

Na ovom Svjetskom prvenstvu u puno se situacija pokazalo da je taktika, uvjetno rečeno, sporedna stvar, a ključno je bilo dovesti momčad na optimalnu mentalnu razinu? Ako to imamo, nije važno tko je s druge strane...

- Tako je. Mi najprije imamo kvalitetu, najboljeg svjetskog igrača. Ne bi bilo pošteno izdvajati zapravo bilo koga. Oni su svi zaslužni za ovaj uspjeh. Imamo zajedništvo, posebne emocije, kvalitetu, ali i sreću koja je neizostavni dio sporta. Rijetko koja reprezentacija to ima. Hvala Bogu, ispali su Portugalci i Španjolci, momčadi koje nam ne odgovaraju. Ostali su još samo Francuzi koji spadaju u tu kategoriju - naglašava Vulić.

A prije Francuza još je jedna prepreka. Je li Argentina samo Lionel Messi?

- Oni također s dosta emocija proživljavaju ovaj turnir. Te emocije nerijetko prerastaju u bezobrazluk, agresiju i drskost. Učinit će sve samo da pobijede. Naravno, imaju kvalitetu. S Messijem vam mogu napraviti problem u svakom trenutku. Ali igrali smo s njima, poznajemo ih. Samo moramo biti mirni. Uđemo li s njima u tučnjavu i agresiju, izgubit ćemo utakmicu. Moramo ih dobiti snagom naše kvalitete...

Imamo mi i lijek za tog Messija, mladi Joško Gvardiol djeluje impresivno?

- Da, Gvardiol je najbolji mladi igrač Svjetskog prvenstva. I nakon Kanade me očarao, iako se isticala izvedba Kramarića i Livaje. Joško je tu utakmicu odigrao kao Beckenbauer. Najbolji je mladi stoper na svijetu, pa i kada ga trenutačno uspoređujete s onim najboljim i najafirmiranijim braničima. Nimalo ne zaostaje, dapače - kaže Vulić.

Foto: EXPA/ Hasan Bratic 09.12.2022, Education City Stadium, Doha, QAT, FIFA WM 2022, Kroatien vs Brasilien, Viertelfinale, im Bild Croatia's defender Josko Gvardiol // during quarter final Match between Croatia and Brazill of the FIFA Worldcup Qatar 2022 at the Education City Stadium in Doha, Qatar on 2022/12/09. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Hasan Bratic *****ATTENTION - OUT of GER***** Photo: EXPA/ Hasan Bratic/EXPA

Uoči turnira očekivali smo da će lijeva strana, na kojoj ordiniraju Perišić i Sosa, biti puno jači adut od one desne s Juranovićem. No, Juranović je postao jedan od najvećih dobitnika Svjetskog prvenstva.

- Tako je. Protiv Brazila je igrao senzacionalno. U mali džep strpao je Viniciusa, trenutačno jednog od najboljih ofenzivnih igrača na svijetu. Jura u svakoj utakmici igra slično. Samo što do prije neki dan nije s druge strane imao neko tako zvučno ime da njegova izvedba bude registrirana. Juranović je svoju kvalitetu pokazao protiv svih suparnika na prvenstvu. Poznajem ga jako dobro, trenirao sam ga u Hajduku, neopisivo mi je drago zbog njega, zaslužio je. Bez obzira na sve ostale koje sam trenirao, od Perišića, Vlašića, Petkovića, Grbića, Pašalića... Svi su oni kao klinci radili sa mnom - naglašava Vulić.

Bio je podcijenjen

Na primjeru Josipa Juranovića vidi se kako je teško donositi ultimativne zaključke o kapacitetu nekog igrača?

- Naravno. Znam što hoćete kazati, njegove igre u Hajduku bile su često podcijenjene. U Hajduk je on došao kao zadnji vezni. Ne sjećam se tko ga je stavio na desnog beka. Ja sam svojedobno Darija Srnu stavio na svoju poziciju. Juranovićev pošten odnos i rad doveli su ga do ove situacije. On sada igra u Celticu, odličan je to klub. Iz Treće lige uspeo se do najviše razine. Napravio je najveći korak u reprezentaciji.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Brazil's Vinicius Junior in action with Croatia's Josip Juranovic REUTERS/Dylan Martinez Photo: Dylan Martinez/REUTERS

I sada mu možda slijedi još veći korak, navodno je Atletico zainteresiran?

- Daj Bože da se to dogodi. Atletico neće pogriješiti.

Kako biste vi igrali protiv Argentine?

- Važno je da budemo pametni i da utakmicu prilagodimo sebi. Moramo smiriti ritam, oduprijeti se njihovom visokom presingu jer su iznimno fizički pripremljeni. Ako bude sve ovisilo o Modriću, Kovačiću i Brozoviću, onda neće biti straha. Oni se poznaju zatvorenih očiju.

Vulić je 1990. na SP-u u Italiji igrao protiv Argentine.

- Igrao sam protiv Maradone, a naši dečki će sutra igrati protiv Messija. I dalje su oni drski i bezobrazni. Ne smijemo nasjesti na njihove provokacije i trikove - zaključio je Vulić.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista