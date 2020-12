KRALJEVI SLAVILI

Pogledajte 'golčinu' hrvatskog kapetana Modrića

Iako je do kraja prvoga dijela Eibar smanjio prednost Reala, to nije bilo dovoljno. Do kraja susreta Real je zabio još jedan gol i tako se izjednačio s vodećim Atleticom na ljestvici La Lige s 29 bodova