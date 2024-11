Dalić je drugi najuspješniji europski izbornik, od 12 zadanih ciljeva ostvario ih je čak 11

Iako uz nešto više muke od očekivanog, hrvatska nogometna reprezentacija uspjela se plasirati među osam najboljih u Ligi nacija. U samoj smo eliti, budući da su preostale reprezentacije kojima je to uspjelo Njemačka, Francuska, Španjolska, Portugal, Italija, Nizozemska i Danska. Nekim nogometnim silama, poput Belgije, nije uspjelo ući među završnih osam, a Engleska pak nije bila ni u prilici za to, s obzirom na to da je prije godinu dana ispala u drugi rang Lige nacija. I zato je ovo veliki uspjeh Hrvatske, koliko god kritički gledali izdanja vatrenih u pojedinim utakmicama.

Plasmanom u četvrtfinale Lige nacija isprali smo gorak okus zbog neuspjeha na Euru, a to ispadanje u skupini ustvari je jedini Dalićev kiks u sedmogodišnjem mandatu. Od 12 ciljeva koji su mu bili zadani kao izborniku, uspješan je bio u čak 11. Naime, plasirao se na sva četiri velika natjecanja (po dva SP-a i Eura), a na tri je ostvario cilj prolaska grupe. Također, u sva četiri izdanja Lige nacija Dalić je Hrvatsku uspio ostaviti u eliti, među 12, odnosno sada 16 najboljih. Englezi se, kao što smo rekli, tim podvigom u Ligi nacija ne mogu pohvaliti.

Ne treba smetnuti s uma da je Dalić u tih sedam godina radio dvije ozbiljnije smjene generacija, prvu nakon SP-a 2018. godine, a onda i nakon prošloga Eura. U ovom je ciklusu naš izbornik afirmirao nekoliko mladih igrača, dao im glavne uloge. Luka Sučić, Martin Baturina, Igor Matanović, Petar Sučić i Kristijan Jakić prije godinu dana bili su na marginama, a sada su igrači i za prvih 11. Sjajno je što su P. Sučić, Baturina i Matanović tek 21-godišnjaci, a L. Sučić godinu je dana stariji. Već otprije veliki je adut vatrenih i 22-godišnji Gvardiol, a itekako su mladi i 24-godišnjaci Šutalo i Kotarski.

Ukratko, Dalić je stvorio generaciju za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, pritom uspješno ploveći kroz rezultatski imperativ plasmana među osam najboljih u Ligi nacija. I zato ne treba previše strogo kritički gledati na poneko lošije poluvrijeme u proteklih šest utakmica Lige nacija, jer dva su glavna cilja ostvarena – plasman u završnicu i afirmacija mladih igrača.

Gledajući rezultate u posljednjih sedam godina, što se tiče europskih izbornika, od Zlatka Dalića uspješniji je samo Didier Deschamps, iako je i on svojoj naciji priuštio poneko razočaranje. Prije svega tu mislimo na ispadanje u osmini finala Eura 2020. godine.