Ćorluka od suigrača iz Lokomotiva dobio poruku koja će vas oduševiti!

Hrvatska reprezentacija na SP-u u svojim redovima ima dvojicu protagonista koji su u različitim razdobljima svojih karijera svojim briljantnim nogometnim znanjem, ponašanjem izvan terena i profesionalnim odnosom osvojili Ruse i koji u zemlji domaćinu prvenstva uživaju golemu popularnost. U ovom trenutku najcjenjeniji i najomiljeniji Hrvat u Rusiji 32-godišnji je Vedran Ćorluka, dokapetan i najbolje plaćeni nogometaš ruskoga prvaka Lokomotiva (nagađa se da ima godišnja primanja od 3,5 milijuna eura), iza kojega je šestogodišnji staž u klubu. Čarlija su prije tri godine navijači Lokomotiva izabrali za igrača godine, a o njegovu statusu u klubu govorio nam je Čarlijev suigrač i prijatelj Nemanja Pejčinović.

Ćorluka je lider s karakterom

– Ćorluka je u našem klubu velika zvijezda i jedan od najboljih stopera u ruskoj ligi, u kojoj uživa golem ugled. Njegova svaka riječ u našoj svlačionici ima posebnu težinu jer on ostavlja sjajan dojam na suigrače i na terenu i izvan njega. Tako ga doživljava i naš trener Sjomin, koji će se rado konzultirati s Vedranom, čak i o sastavljanju momčadi. Iako to nije baš običaj, Vedranovo iskustvo i nogometno znanje, koje je stekao u Njemačkoj i Engleskoj, mogu biti i te kako od koristi treneru – kaže Pejčinović.

Zna li Čarli podviknuti na mlađe suigrače u svlačionici?

– Ma za to uopće nema potrebe, on je autoritet mlađim igračima samom svojom pojavom. Čarli nastupa gospodski i njegov jezik svi jako dobro razumiju. Lider je, čvrstog karaktera, ali ima i onu drugu stranu; on je opušten i zabavan čovjek. Družimo se često, pa i sada smo stalno u kontaktu – nastavlja Pejčinović, Vedranov partner u obrani Moskovljana. Iz Lokomotiva u ruskoj su reprezentaciji na SP-u samo dvojica igrača, braća Anton i Aleksej Mirančuk.

– Budući da smo osvojili naslov prvaka, zaslužili smo da imamo više igrača na Svjetskom prvenstvu; najprije vratara Guilermea, Brazilca koji ima rusko državljanstvo, zatim desnoga beka Ignjatjeva te napadača Denisova, iako ima 34 godine.

Mogu li nas Rusi ugroziti u Sočiju

– Napisao sam Vedranu danas u poruci: “Igrat ćete u finalu s Brazilom.” Jer te dvije reprezentacije do sada su pokazale najviše na turniru. Bez obzira na to što je Hrvatska imala puno sreće protiv Danske. I zaista bi mi bilo drago da Hrvatska s mojim prijateljem Vedranom uđe u finale. Vjerujte mi, Hrvatska je po kvaliteti igrača dva puta bolja od Rusije. Na vašim je momcima da sada to i pokažu.

Vedran ne igra baš puno na SP-u?

– Ono što je igrao, malo protiv Argentine i cijelu utakmicu protiv Islanda, odigrao je izvrsno. Naravno da svi mi igrači, koji vjerujemo u sebe, mislimo da nam je mjesto u prvih 11, ali važno je uvijek znati primarni cilj, a to je uspjeh reprezentacije – dodao je Pejčinović.

Kakvu glazbu slušate dok ste u društvu s Ćorlukom?

– Slušamo sve, ali nije se nijednom dogodilo da Franka nije bila na repertoaru. To je velika ljubav i prisutna je svugdje – zaključio je Pejčinović.

Uz Ćorluku, Dalićev pomoćnik Ivica Olić također je veliki promotor hrvatskog nogometa u Rusiji, kao jedan od najpopularnijih i najuspješnijih stranaca koji je ikad igrao u ruskoj ligi.

Ruski car Ola u Moskvi je proveo nezaboravne tri i pol godine (2003. – 2007.) i u tom klubu osvojio je više trofeja nego s Bayernom (8-3); tri naslova prvaka Rusije, po dva ruska kupa i superkupa te kao krunu ruske bajke Uefin kup, preteču današnje Europske lige.

Najbliži Olićev prijatelj u Moskvi bio je bivši reprezentativac BiH Elvir Rahimić, čovjek koji je odigrao čak 12 sezona za CSKA i osvojio nevjerojatnih 18 trofeja.

– Kada je Olić došao u CSKA, odjednom smo dobili netipičnoga napadača; neumornog momka koji se znao ‘potući’ s protivnikom i koji je trkom i upornošću mogao terorizirati kompletnu zadnju liniju suparnika. Odmah sam vidio da smo dobili ogromno pojačanje, da je Ivica veliki igrač – kazao nam je Rahimić.

Legendarni Bošnjak ističe sraz sa Sportingom u finalu Kupa Uefe iz 2005. kao vrh vrhova ruskoga klupskog nogometa i najviši domet slavne generacije CSKA koja je u Lisabonu slavila s 3:1, a Ivica Olić igrao je do 67. minute, i to s maskom na licu zbog ozljede nosne kosti.

– Za mene, a vjerojatno i za moje suigrače, to je najveća utakmica u povijesti CSKA, jer mi smo bili prvi ruski klub koji je osvojio europski trofej. Tada su nas primili gradonačelnik Moskve, ali i predsjednik Rusije Vladimir Putin, inače navijač Zenita – dodao je Rahimić.

I Križanac je ostavio trag

Budući da je Ivica Olić te 2005. godine, u kojoj je CSKA osvojio trostruku krunu, herojstvima zadivio Ruse, našemu je nogometašu dodijeljeno visoko rusko priznanje, Orden prijateljstva, rezerviran za strane državljane koji su djelima dali izniman doprinos u unapređenju odnosa svoje zemlje s Rusijom. Ivica Olić prvi je sportaš koji je u Putinovoj eri dobio to visoko odličje, a među dobitnicima su izraelsko-američki košarkaški trener David Blatt, zatim Belgijac Jacques Rogge, bivši predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora. Hrvatska je, osim Olića, u Rusiji imala još jednoga junaka. U Putinovu Zenitu neizbrisiv trag ostavio je Omišanin Ivica Križanac, koji je između 2007. i 2010. osvojio čak šest trofeja. Njegova zlatna godina bila je 2008. kada je nanizao ruski superkup, Kup Uefe i europski superkup svladavši Manchester United.

