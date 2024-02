Ćorić u polufinalu Montpelliera, sada ga čeka prvi nositelj Rune

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u polufinale ATP turnira u Montpellieru, on je u četvrtfinalu svladao Talijana Flavija Cobollija sa 6-3, 6-4.

Protiv mladog Cobollija Ćorić je do pobjede stigao i zahvaljujući većem iskustvu. Susret je otvorio s vodstvom od 3-0, a do "breaka" je stigao nakon što je Cobolli zaustavio igru smatrajući kako je tijekom izmjene udaraca Ćorić izbacio loptu u aut. No, ispostavilo se kako su suci bili u pravu te je Ćorić stigao do prednosti koja mu je bila dovoljna za osvajanje prvog seta iako je Cobolli kod vodstva našeg igrača od 5-3 imao "break-loptu" kojom se mogao vratiti u dvoboj.

I u drugom setu je Ćorić u ranoj fazi stigao do "breaka" oduzevši servis Cobolliju kod rezultata 1-1, a mladi je Talijan u toj situaciji napravio dvostruku servis pogrešku na "break-loptu". Zaprijetio je Cobolli povratkom u meč u šestoj igri kada je imao dvije "break-lopte" za poravnanje na 3-3, no nije ih iskoristio, a pritom je neiskusno potrošio i sve svoje tri prilike za provjeru sudačkih odluka.

Ljutit, Cobolli je u sljedećem servis-gemu svojim greškama ponudio Ćoriću tri vezane "break-lopte", no 27-godišnji Zagrepčanin ih nije iskoristio za ranije rješavanje dvoboja. Ćorić je i kod vodstva 5-3 imao 0-40, a to su bile i tri vezane meč-lopte, Cobolli se opet uspio izvući no naš je igrač ipak na svom početnom udarcu priveo susret kraju.

U polufinalu će Ćorić igrati protiv prvog nositelja Danca Holgera Runea koji je svladao Amerikanca Michaela Mmoha sa 7-6 (6), 6-4.

Drugi polufinalni par čine Kanađanin Felix Auger-Aliassime i Kazahstanac Aleksandar Bublik.

REZULTATI ČETVRTFINALA:

Holger Rune (Dan/1) - Michael Mmoh (SAD) 7-6 (6), 6-4

BORNA ĆORIĆ (HRV/4) - Flavio Cobolli (Ita) 6-3, 6-4

Felix Auger-Aliassime (Kan/3) - Harold Mayot (Fra) 7-5, 6-1

Aleksandar Bublik (Kaz/2) - Aleksandar Ševčenko (Kaz/6) 4-6, 6-3, 6-4