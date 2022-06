Čistka u Hajduku: Otišla tri igrača, još dvojici se sprema raskid ugovora

Hajduk ovih dana radi na igračkoj križaljci za sezonu koja je pred nama. Bijeli su se rastali s vratarem Josipom Posavecom te braničima Nikolom Katićem i Ferrom.

- Mogu reći da radimo na Lovri Kaliniću, jako želimo zadržati kapetana i sve tri stane to žele. Aston Villa igrač i mi. Nadam se da ćemo u nekoliko dana naći rješenje i da će ostati u Hajduku. Danas je potpisan raskid ugovora s Josipom Posavecom. On više nije igrač Hajduka. To se događa u nogometu, on želi igrati i želim mu sreću, zahvalan sam što je profesionalno odrađivao svoje obveze. Nadalje, Nikola Katić više nije s nama, prevelika je odštetna klauzula. Vraća se u Škotsku. Ferro se vraća u Benficu, i njemu zahvaljujemo i želimo svu sreću - istaknuo je sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

A priča se da će Hajduk raskinuti ugovore s Nigerijcem Samuelom Eduokom i Šveđaninom Alexanderom Kačaniklićem. Na njih trener Valdas Dambrauskas više ne računa.

