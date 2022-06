Hajduk je konkurentan Dinamu, borba za naslov prvaka bit će neizvjesna

Zlatko Runje zadnjih je pola godine proveo u Egiptu. U Kairu je u klubu Wadi Degla koordinator za rad s vratarima i jedan od pomoćnika u prvoj momčadi.

– Riječ je o ozbiljnom i financijski stabilnom klubu koji je iskorak potražio u hrvatskom stožeru, tu su sve redom bivši treneri Hajduka. Sportski direktor je Mario Despotović, šef škole bio je Igor Tolić koji je preuzeo prvu momčad, ali i dalje obavlja posao na obje funkcije... Organizacijski je to ozbiljan klub, riječ je o njihovoj velikoj korporaciji koja dosta ulaže u sport. Bili su vlasnici Liersa u Belgiji i suvlasnici su grčkog Ergotelisa.

Kaotičan promet

Kako njemu izgleda ta prijestolnica drevne kulture?

– Kairo ima 20 milijuna stanovnika. To je potpuno druga kulturološka razina od one na koju sam se naviknuo, no promjena je zanimljiva. Brzo sam se prilagodio, najzanimljivije mi je bilo prilagoditi se na promet koji je gust i kaotičan. To je uvijek zanimljiv dio dana, odlazak i povratak s posla...

Je li stigao obići najpoznatije lokacije u gradu?

– Obišli smo, naravno, piramide, sfinge, sve muzeje, Luksor u dolini kraljeva gdje su najpoznatije grobnice. Nezaboravno iskustvo, to vrijedi pogledati. To je povijest koja nema kraja...

Naravno, pratio je pozorno sezonu u svom bivšem klubu u kojem je proveo šest i pol godina kao koordinator na svim razinama, od omladinske škole do prve momčadi.

– S obzirom na odnose u našem nogometu, očekivalo se da Hajduk bude u borbi za naslov prvaka do zadnjeg kola. Jako je važno što je osvojio Kup, iako bilo bi ljepše da je uspio uzeti dvostruku krunu, ponajprije zbog cijelog navijačkog ozračja oko kluba. Postoje pomaci i to je jasno, samo treba zadržati ovaj smjer i nadati se novom iskoraku i povoljnijim okolnostima.

Nema zamjerki na vratarski učinak u splitskom klubu?

– Nema se tu što zamjeriti. Svi vratari odradili su posao na razini očekivanja. Tendencija je to koja je u Hajduku prisutna već nekoliko godina. U budućnosti će to biti i na višoj razini jer novi talenti dolaze, samo ih treba adekvatno usmjeravati.

Labrović je sjajan

Lovre Kalinić je, naravno, glavna opcija na golu...

– Njegov je dolazak pravi pogodak. Nije prošao pripreme i to se odrazilo na situaciju jer je prvih nekoliko kola branio ozlijeđen. Nakon što je to sanirao, pokazao je kvalitetu, on je reprezentativni kalibar. Kod njega ništa nije upitno, on je lider, kapetan i oslonac mladima, što je jako važno za njihov razvoj. Odlaskom Josipa Posavca potencijalno se otvara više prostora za neke druge vratarske talente iz omladinske škole, Karla Sentića, Tonija Silića, Ivana Perića i Luiđija Miševića... To su vratari koji su prošli selekcije i završni su proizvod akademije. Tijekom šest i pol godina koliko sam proveo u Hajduku ciljevi su bili organizacija, odnosno selekcija vratara u akademiji, kao i doselekcija izvan akademije. Jako je važna bila selekcija trenera, s dva trenera došli smo do pet-šest novih s kojima smo napravili veliki pomak. Najveća vrijednost kluba nije vratar kojeg smo proizveli, već treneri koji su ostali u klubu.

A vratari u ligi?

– Imamo sve više vratara koji napreduju. Pokazalo se to na našem Sinjaninu Nedjeljku Labroviću koji je napravio vrhunski iskorak došavši do reprezentacije. To je najbolji primjer da se marljiv i predan rad na kraju najčešće isplati.

Hajduk će ipak morati dodati gas za novi iskorak?

– Naravno, dobro je za Hajduk da je konkurentan Dinamu, ali i svim klubovima. Veći roster sigurno je potreban, zato što je utrka za prvaka maraton. To smo najbolje vidjeli prošle sezone. Za taj maraton morate imati širinu i strpljenje. Svaki drugi put donosio bi mnogo upitnika. Liga nam je postala jako teška i konkurentna, to je sjajna stvar i izazov za sve klubove koji sada moraju biti na puno većoj razini. Na kraju će od svega toga najviše koristi imati naš klupski nogomet, a imidž naših igrača u Europi bit će sve bolji. To je ono čemu moramo težiti ako želimo konkurirati ozbiljnim sustavima. Nebrojeno je primjera u europskom nogometu u kojem, uvjetno rečeno, manje talentirane nacije uz ozbiljan rad i strategiju imaju zapažane rezultate. Odavno više nije dovoljan talent, već sustavan rad koji donosi rezultat – zaključio je Zlatko Runje.

