Uhićenja diljem zemlje, USKOK spominje pet županija, otkrili u što sumnjaju
Ima samo 25

Četverostruka olimpijska pobjednica nenadano objavila kraj karijere

FILE PHOTO: Swimming - Women's 800m Freestyle Victory Ceremony
Clodagh Kilcoyne/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.10.2025.
u 10:26

"Izvanredna natjecateljica, prvakinja i osoba!" objavila je Ledecky putem svojeg Instagrama.

Jedna od najboljih plivačica današnjice, Australka Ariarne Titmus, iznenada je objavila kraj svoje karijere u dobi od samo 25 godina.

Titmus je tijekom svoje izvanredne karijere osvojila osam olimpijskih medalja, od čega četiri zlata, tri srebra i jednu broncu, a uz to je i četverostruka svjetska prvakinja. Najveće uspjehe ostvarivala je u utrkama na 400 metara slobodno, disciplini u kojoj je dvostruka olimpijska i svjetska prvakinja, a odličja je osvajala i na 200 i 800 metara slobodno te u štafetnim utrkama na 4 x 200 m slobodno.

Nakon Olimpijskih igara u Parizu prošle godine, Titmus je izjavila kako će uzeti godinu dana odmora od natjecanja kako bi "napunila baterije". Tako je tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Singapuru bila televizijska komentatorica, a ne natjecateljica. Nažalost, brojni ljubitelji plivanja, osobito oni australski, doznali su samo nekoliko mjeseci kasnije da Titmus neće imati povratak.

"Ovo je teška odluka, ali zadovoljna sam njome. Volim plivanje, ono mi je bilo strast još od djetinjstva, ali nakon što sam u posljednje vrijeme uzela pauzu od treniranja, shvatila sam da su mi neke druge stvari u životu postale vrlo važne", izjavila je Titmus.

Titmus se svjetskoj javnosti predstavila na Svjetskom prvenstvu 2019. u Gwangjuu, kada je osvojila naslov na 400 m slobodno pobjedom protiv najtrofejnije plivačice svih vremena, Amerikanke Katie Ledecky. Njihovo rivalstvo trajalo je sve do Igara u Parizu, gdje je Titmus obranila naslov olimpijske pobjednice u istoj disciplini u finalu koje je nazvano "utrkom stoljeća". Tamo je za suparnice imala nadolazeću kanadsku senzaciju Summer McIntosh, koja je osvojila srebro, i Ledecky, koja se morala zadovoljiti broncom.

Uz brojne osvojene medalje, Titmus je i aktualna svjetska rekorderka na 200 m slobodno.

Na vijest o umirovljenju Titmus reagirala je i deveterostruka olimpijska pobjednica te 23-struka svjetska prvakinja, 28-godišnja Ledecky:

"Izvanredna natjecateljica, prvakinja i osoba!" objavila je Ledecky putem svog Instagrama.
