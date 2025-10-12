Naši Portali
VELIKI USPJEH

Amerikanka oborila svjetski rekord, sada drži pet najboljih rezultata u povijesti

World Aquatics Championships
Hollie Adams/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.10.2025.
u 16:00

Walsh je preplivala dionicu za 23.72 sekunde, snizivši prethodni rekord koji je postavila prošle godine u Budimpešti za 0.22 sekunde.

Američka plivačica Gretchen Walsh oborila je vlastiti svjetski rekord u disciplini 50 metara leptir na Svjetskom kupu u kratkim bazenima u Carmelu u SAD-u.

Walsh je preplivala dionicu za 23.72 sekunde, snizivši prethodni rekord koji je postavila prošle godine u Budimpešti za 0.22 sekunde.

Ona sada drži pet najboljih rezultata svih vremena na toj udaljenosti.
Plivanje Gretchen Walsh

