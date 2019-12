Červar naknadno pozvao Halila Jaganjca

Hrvatski izbornik Lino Červar uputio je naknadni poziv igraču Nexea Halilu Jaganjcu da se priključi prvoj fazi priprema za Europsko prvenstvo koje počinju 17. prosinca u Zagrebu.

Iako nije na popisu 28 igrača koji su prijavljeni za EURO 2020. godine, Jaganjac će, kao velika hrvatska nada i perspektiva, puno pomoći izborniku i reprezentaciji u prvoj fazi priprema dok nacionalna vrsta još nije kompletirana.

Tako se ukupno 17 igrača okuplja za prvi dio priprema u Zagrebu, 17. prosinca.

Oni će biti smješteni u hotelu Panorama, a trenirati u Kutiji šibica. Tijekom toga okupljanja reprezentacija će prisustvovati i Večeri hrvatskog rukometa kada će biti izabrani najbolja hrvatska rukometašica, rukometaš, trener i suci godine.

Europsko prvenstvo zajednički organiziraju Austrija, Norveška i Švedska od 9. do 26. siječnja 2020. godine.

S popisa 28 igrača koji je nedavno objavljen, izbornik je pozvao 15 igrača koji će trenirati u Zagrebu od 17. do 23. prosinca. Druga faza priprema će biti od 26. do 30. prosinca u Poreču, a završni dio priprema je od 1. do 7. siječnja, također u Poreču, u sklopu kojeg će biti i Croatia kup.

Uz Hrvatsku, na Croatia kupu koji se održava od 3. do 5. siječnja 2020. godine nastupaju još BiH i Katar.