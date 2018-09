Červar: Dođite, imamo odlične klince

Spektakl u Areni večeras u 20 sati. Mogla bi biti puna jer je prodaja ulaznica jako dobro počela, a blagajne rade i danas od 16 sati pa sve do utakmice. U Zagrebu je momčad koju svi nazivaju rukometnim Dream Teamom Europe, ali riječ je zapravo o kralju bez krune jer u tri pokušaja na posljednja tri Final Foura PSG nije došao do naslova... Prvi put su ga zaustavili Talant Dujšebajev i Kielce, zatim su godinu poslije doživjeli šok u finalu kad ih je slomio skopski Vardar, a prošle sezone na “otvorenom prvenstvu Francuske” u Kölnu izbacio ih je Nantes! Sastav se s godinama samo pojačava, a od prvog pokušaja u momčadi su Omeyer, Abalo, Hansen, Kounkoud i, naravno, braća Karabatić. Eto, ne pretvara ni veliki Nikola sve u zlato kako se često misli.

Raul Gonzalez adut više

Ove sezone imaju i adut više – Zvonimira Serdarušića zamijenio je Raul Gonzalez, španjolski hit-trener koji je pozlatio Vardar i sad je u ruke dobio svemirski brod. Jer, uza sve navedene tu su još i naš igrač Luka Stepančić, danski kružni napadač Toft Hansen mlađi te dva ubojita mlada vanjska igrača koje ćemo još godinama gledati u velikim utakmicama – Norvežanin Sander Sagosen i Francuz Remili.

No, i PPD Zagreb ima adute, a među najvećima je trener. Lino Červar velike utakmice čini još većima, pa je tako i senzacionalna pobjeda u gostima kod njemačkog prvaka Flensburga bila najbolja moguća najava i pozivnica za prvu ovosezonsku rukometnu večer u Areni. Podsjetimo, u 1. kolu zagrebaši su bili domaćini u Szegedu. Unatoč tom pothvatu, realno je današnja utakmica klasični sraz Davida i Golijata, no nije li to baš podjela uloga u kojoj Červar najviše uživa? U Metalurgu je redovito “skidao” bogatije, demantirajući godinama jedna te ista opravdanja o razlikama u proračunu kao da umjesto one ljepljive lopte novac leti po terenu. Trofejni trener pozvao je jučer navijače da dođu vidjeti “neke nove klince”.

– Trebamo i vašu pomoć, pozivam navijače da dođu vidjeti te dečke. S njima sam nekoliko mjeseci i mogu reći da se radi o mladim, skromnim ljudima koji ne pitaju kad će plaća. Hoće raditi, imaju razvojni mentalni sklop, žele se razvijati. Radi se o dobroj djeci, volio bih da je što više takvih u našem društvu. Ma sigurno ih ima, ali ih slabo promoviramo – u svom je stilu prenio Červar priču s terena na društvene prilike.

– Netko je dobro rekao da su djeca pametnija od nas, a da smo mi samo iskusniji. Nije slučajno da su pobijedili Flensburg. A bezimeni su. Pustimo sad Horvata i još nekoliko starijih. Tko je dosad čuo za tog Mandića? Ili Vistoropa?

Okrenuo se zatim malo usporedbama s večerašnjim suparnikom.

– To je zapravo neravnopravan dvoboj jer igramo s momčadi vrijednom 25 milijuna eura. Ne smijemo si nabijati neki rezultatski imperativ jer ćemo izgorjeti, nego se igrati. U okruženju ovih dečki ja iskreno proživljavam drugu mladost. Bit će još i pobjeda i poraza, a nastavimo li ovako raditi, mislim da ćemo za šest mjeseci moći ravnopravno sa svakim ući u dvoboj. Jedno nam se samo u susretu s PSG-om ne smije dogoditi, da nas pobijedi u borbenosti.

Mandić, Sršen, Qerimi...

Da, zagrebačkoj publici bit će zanimljivo vidjeti ta nova lica koja su popunila neke rupe nakon brojnih odlazaka. Primjerice, spomenutog Davida Mandića (21), junaka pobjede u Flensburgu, sjajnog krila iz Ljubuškog koje može zatresti i s vanjskih pozicija. Tu je uz povratnika Lovru Jotića (24) i Arber Qerimi (27), novi srednji vanjski nakon odlazaka Pavlovića i Josipa Valčića. Odličan je u pobjedi nad Flensburgom bio i desni vanjski Ivan Sršen (26). Sastav je svakako svježiji u odnosu na prošlosezonski koji nije uspio proći skupinu LP-a iako je imao priliku u posljednjoj utakmici.