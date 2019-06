Cedevitin predsjednik: Nisam izdao našu košarku

U maloj dvorani velebnih Stožica i službeno je predstavljen dosad jedinstveni projekt spajanja dvaju klubova iz dviju zemalja koji su predstavili predsjednici klubova koji se udružuju Emil Tedeschi (Cedevita) i Tomaž Berločnik (Olimpija).

Predsjednik i većinski vlasnik Atlantic Grupe inzistirao je na tome da ovo nije prelazak Cedevitina sponzora u novi klub, nego da je riječ o udruživanju u posve novi klub.

Ono što bi trebalo ostati u Zagrebu jest posve novi klub, koji će se ovih dana formirati, a zvat će se Cedevita Junior.

Odnos Grada nije presudan

– Ja se nadam da će taj klub moći igrati u HT Premijer ligi, no ako za to bude prepreka u propisima HKS-a, mi ćemo to prihvatiti. No, ako budemo morali igrati i niži rang, to još uvijek ne znači da ćemo mi odustati od tog kluba.

Kao razloge preusmjeravanja novca kompanije na novi zajednički klub, Tedeschi je navodio i nezadovoljstvo tretmanom u Gradu Zagrebu i činjenicom da Cedevita nije mogla igrati u Draženovu domu, no naglasio je da to ipak nije bilo presudno.

– Sinergijom igračkog i trenerskog kadra otvara nam se mogućnost dodatnog iskoraka u sportskom smislu. Stvaramo klub koji će svake godine biti među četiri najbolja u ABA ligi, ali i klub koji će biti konkurentan u Eurokupu. U Ljubljani postoje sjajni uvjeti, Stožice su jedan od najljepših sportskih hramova u Europi.

U većini komentara na Tedeschijev potez s hrvatske strane govorilo se o svojevrsnoj izdaji nacionalnih interesa i o tome da bi za hrvatsku košarku bilo bolje da je udruživanje izabrao Zadar ili Split.

Primjedbe su smiješne

– Sve primjedbe o izdaji meni su smiješne. Mi smo došli u Ljubljanu zbog ljudi koji nisu uskih pogleda na granice, zbog onih koji nikome ne broje krvna zrnca i koji žele gledati što bolju košarku. Osim toga, novi, zajednički klub preuzet će sva prava i obveze dvaju dosadašnjih klubova i nikome neće ostati dužan.

Inspiraciju za ovaj međudržavni sportski projekt Tedeschi je, kaže, potražio i u prošlosti Olimpije.

– Još 1976. najveći košarkaš s ovih prostora uspio je nemoguće. Krešo Ćosić uspijevao je istodobno biti trener Olimpije i igrač Zadra. Tada je Olimpija pomicala dan svojih utakmica da bi trener bio uz momčad i da bi mogao ići u Zadar igrati za svoj voljeni klub. To je tada bila avangarda baš kao što je i ovo što sada radimo avangardni iskorak.

Nije samo Ljubljana bila u planovima Emila Tedeschija vezanima za selidbu Cedevite iz glavnog hrvatskog grada.

– Ja sam razgovarao o seljenju Cedevite i u London. Nestvarno zvuči, no doista sam razgovarao s košarkaškim entuzijastima, ali i vlasnicima nekih velikih europskih klubova o tome da bi bilo dobro da se u Velikoj Britaniji stvori jaka košarkaška liga i veći interes za ovaj sport. Postojala je varijanta i o seljenju u Beč pa je postojao interes naših sportskih prijatelja iz Trsta, s klubom koji je drugi najgledaniji u talijanskoj ligi. Dakako, ni s kim nismo razgovarali dugo i intenzivno kao s Olimpijom s kojom smo počeli razgovore još dva kola prije završetka ABA lige, kada se još nije znalo da će Olimpija ispasti iz ABA lige.