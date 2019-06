'Teze o izdaji nacionalnih interesa su smiješne, tu smo zbog ljudi koji nisu uskih pogleda'

U maloj dvorani velebnih Stožica i službeno je predstavljen, dosad jedinstven, projekt spajanja dvaju klubova iz dviju zemalja. Na press konferenciji koja je potrajala sat i pol, predsjednici klubova koji se udružuju, Cedevitin Emil Tedeschi i Olimpijin Tomaž Berločnik, govorili su o tome kako je do toga došlo i koji su krajnji ciljevi ove fuzije.

Predsjednik i većinski vlasnik Atlantic Grupe insistirao je na tome da ovo nije prelazak Cedevitina sponzora u novi klub već da je riječ o udruživanju u posve novi klub. Ono što bi trebalo ostati u Zagrebu jest posve novi klub, koji će se ovih dana formirati, a zvat će se Cedevita Junior.

- Ja se nadam da će taj klub moći igrati u HT Premijer ligi, najvišem rangu hrvatskog klupskog natjecanja, no ako za to bude prepreka u propisima Hrvatskog košarkaškog saveza mi ćemo to prihvatiti. No, ako budemo morali igrati i niži rang to još uvijek ne znači da ćemo mi odustati od tog kluba i rada s mladim igračima. Dapače.

Kao razloge preusmjeravanja većeg dijela sredstava kompanije na novi zajednički klub, Tedeschi jest navodio i nezadovoljstvo tretmanom u Gradu Zagrebu i činjenicom da Cedevita nije mogla igrati u Draženovu domu, no naglasio je da to ipak nije bilo presudno. Baš kao niti način na koji je Cedevita izgubila finalnu seriju (0-4) protiv Cibone.

- Sinergijom igračkog i trenerskog kadra otvara nam se mogućnost dodatnog iskoraka u sportskom smislu. Stvaramo klub koji će svake godine biti među četiri najbolja u ABA ligi, ali i klub koji će biti konkurentan u Eurokupu. Sport današnjice nije samo profesionalna aktivnost već dio zabave i šou biznisa, sve se radi zbog publike. U Ljubljani postoje sjajni uvjeti, Stožice su jedan od najljepših sportskih hramova u Europi, a u Sloveniji postoji velika tradicija i interes za košarku. Uostalom, riječ je o zemlji koja je aktualni prvak Europe.

U većini komentara na Tedeschijev potez s hrvatske strane govorilo se o svojevrsnoj izdaji nacionalnih interesa i o tome kako bi za hrvatsku košarku bilo bolje da je udruživanje izabrao Zadar ili Split, ako to već nije išlo s Cibonom.

- Sve primjedbe o izdaji nacionalnih interesa meni su smiješne. Mi smo došli u Ljubljanu zbog ljudi koji nisu uskih pogleda na granice, zbog onih koji nikome ne broje krvna zrnca i koji žele gledati što bolju košarku.

Ističe Tedeschi i da s ovim udruživanjem nitko neće biti izigran.

- Novi, zajednički, klub preuzet će sva prava i obveze dvaju dosadašnjih klubova i nitko neće biti zakinut. Dakle, ovaj novi klub nikome neće ostati dužan.

Inspiraciju za ovaj, međudržavni, sportski projekt Tedeschi je, kaže on, potražio i u prošlosti Olimpije.

- Još 1976. najveći košarkaš s ovih prostora uspio je nemoguće. Krešo Ćosić uspijevao je istovremeno biti trener Olimpije i igrač Zadra. Tada je Olimpija pomicala dan svojih utakmica da bi trener bio uz momčad i da bi mogao ići u Zadar igrati za svoj voljeni klub. To je tada bila avangarda baš kao što je i ovo što sada radimo avangardni iskorak u želji da povećamo konkurentnost stvarajući zajednički klub.

Olimpijin predsjednik Tomaž Berločnik predstavio je hodogram zbivanja, a on kaže da se već sada razgovara sa slovenskim igračima koji bi se vratili iz inozemstva, čak i prije no što se zna ime sportskog direktora ili trenera.

Oba kluba pristanak moraju dobiti od svojih skupština, a onda će se na zajedničkoj skupštini, negdje krajem srpnja, formirati zajedničko vodstvo kluba i menadžment.