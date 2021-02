Buduća zvijezda! Cibonin wunderkind obznanio divne vijesti za Hrvatsku

Na dan polaska njegove Cibone u Zadar, na polufinalnu utakmicu Ćosićeva kupa, 18-godišnji Roko Prkačin potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor. Potpisavši na tri i pol godine učinio je i uslugu Ciboni koja će, zahvaljujući tome, moći zaraditi na odšteti za ovog talentiranog igrača.

- Drago mi je što sam to riješio. Sada sam Cibonin igrač i nema više tih pitanje hoću li ostati, kamo ću niti ima razloga da se piše kako odlazim u Zadar ili ne znam gdje. Te smo probleme riješili. Zadovoljan sam s ugovorom. Lagano smo se dogovorili.

Znači li to da je zadovoljan i sa financijskom stranom ugovora?

- Zadovoljan sam što smo našli zajednički jezik.

Dakako, i ovaj ugovor kao i svi takvi, sa supernadarenim mladim igračima, ima izlazne klauzule.

- Neću pričati o klauzulama, ali bih volio ostati što duže. Možda ugovor na tri i pol godine zvuči nerealno, no ja bih volio ostati što duže. Ne mogu reći da nije moguće da se dogodi, no ja iskreno mislim da ću ostati duže nego što ostali misle.

A neki misle da će Roko već ovog ljeta na draft i da će košarku igrati na NBA parketima.

- Ne znam, takve planove još nemam a i ne vjerujem da ću tako brzo u najjaču ligu svijeta. Mislim da bi to bilo prerano.

I nama se čini da bi mu dobro došla još jedna jaka sezona u ABA ligi, recimo ovakva kakvu trenutno ima Filip Petrušev u majici Mege, koji je odgodio svoj odlazan u NBA ligu. Pričali smo o tome nakon njegova double-double učinka (20 koševa, 10 skokova) u utakmici HT Premijer lige protiv Gorice.

- Mislim da se moj talent neće sagledavati samo kroz statistiku i da će se gledati i snaga drafta na koji ću izaći. Neće biti bitna toliko moja statistika koliko igrači koji će određene godine izaći na draft. No, ja na tu stranu još nisam uopće gledao niti razmišljam sada o odlasku iz kluba. Ta tek sam potpisao ugovor. Nije moje da već sada gledam kako ću otići nego da dajem najbolje od sebe za klub čije boje branim.

Zadržimo se još malo na NBA temi. Da li mu je važno samo da bude prva runda drafta, ma koji god pick bio, ili da ima jamstvo da će biti među prvih 15-tak izbora. Ili mu je svejedno?

- Tu mi nije svejedno zbog mojih osobnih ciljeva, a ne zbog novca. Ja bih volio biti top pet, a to je zasad nerealno. Nisam takav da gledam kako ću što više zaraditi već na prvom NBA ugovoru nego da se što bolje igrački razvijam. A visoki pick bih volio biti ponajprije zbog toga što su oni zaštićeni, njih se gleda kao projekt kluba koji ih izabere i oni više igraju. Ne bih volio da dođem u neku momčad u kojoj će me od prvog dana tretirati kao radnog igrača. No, kažem sve je to tako daleko.

No, zato je tu blizu domaće prvenstvo u kojem će cibosi i njihov novi trener itekako biti motivirani za naplatu nekih "dugova".

- Nažalost, jedan trofej nam je isklinzuo iz ruku. Malo nam je nedostajalo, no kako smo igrali veći dio te polufinalne utakmice protiv Zadra nismo ni zaslužili da pobijedimo. No, zato čekamo Zadar u završnici HT Premijer lige. Čekamo ih u seriji na dvije pobjede u polufinalu ili, još bolje, na tri pobjede u finalnoj seriji.

Cibona je nedavno promijenila trenera i dovela srpskog stručnjaka Vladimira Jovanovića. Što se promijenilo u svezi Rokova statusa i uloge u igri?

- Moja uloga je ista kao i kod prethodnog trenera. Meni je drago što mi novi trener vjeruje, što mi daje slobodu koju sam imao i kod starog trenera. Ne mogu reći da se puno toga promijenilo u mom načinu igre ali i onom od momčadi. Ima sitnica, nova je vrsta obrane, malo je drugačije. Drago mi je vidjeti što novi trener voli nas mlade igrače. Osim toga, kod kuće sam a to je velika razlika jer meni je teško tjedan dana biti u Istanbulu a kamoli živjeti negdje drugdje.

A u Istanbul je Roko krenuo u ponedjeljak navečer, zajedno s kolegama iz reprezentacije, jer ga tamo čekaju preostale dvije kvalifikacijske utakmice (Nizozemska, Turska) za odlazak na Eurobasket 2022. kojeg su naši već osigurali. I tu ga vodi jedan trener koji mu vjeruje, izbornik Veljko Mršić.

- Nakon tih 4-0 nemamo nikakav mač nad glavom pa bez tog pritiska možemo lakše igrati. Zapravo, ja vjerujem da ćemo mi sve učiniti da izborimo još dvije pobjede bez obzira na osigurani plasman na EP.

Ono što se svi pitaju jest može li Roko odigrati takvu završnicu klupskih natjecanja da zaradi mjesto u reprezentaciji koja će krajem lipnja zaigrati na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Splitu?

- Au, jako bih volio biti u tom sastavu. Zapravo, volio bih da me izbornik pozove na okupljanje, da na treninzima vidim rang više, da se prilagođavam toj višoj razini. Da treniram sa Šarićem i da vidim, a sličan smo profil igrača, gdje sam u odnosu na jednog takvog NBA igrača.

I taj turnir mogao bi se igrati bez publike kao što se sada igraju klupske utakmice.

- Ovo bez publike je tragično, no što je tu je.

A kada nema publike sve se jako dobro čuje pa tako i kada suparnički trener, kada je Prkačin na trici, više "pusti ga" što je u subotu činio trener Gorice Josip Sesar.

- To im očito baš i nije bila dobra ideja jer sam ja tu jako važnu tricu u završnici utakmice pogodio.

Smeta li ga kada netko, igrajući psihološke igrice, tako podcjenjuje njegov šuterski rang?

- Postalo mi je normalno da se to radi, a meni je tada još draže zabiti.