Bruno Marić otkrio što će biti s Ivanom Bebekom pa dodao: Nećemo se lagati, pritisaka ima...

Okrenuli smo broj Brune Marića, glavnog čovjeka nogometnih sudaca u Hrvatskoj. Učinak djelitelja pravde na našim nogometnim travnjacima često je bila tema brojnih rasprava pa smo o nedavno završenoj sezoni mišljenje potražili kod šefa sudaca koji je otvoreno govorio o svemu.

- S obzirom na to da je ovo bila iznimno neizvjesna sezona u kojoj se do pretposljednjeg kola nije znalo tko će biti prvak, mogu biti zadovoljan. Neizvjesna je bila borba tijekom cijelog prvenstva, posebice između četiri naša najbolja kluba. To je svakako bila posebnost ove sezone, ali i veliki izazov za sudačku organizaciju. Hvala sucima jer se o njima nakon ove sezone ne govori, a to je zapravo naša najveća pobjeda - kaže Bruno Marić.

VAR je blagoslov

Koliko je VAR-sustav donio poboljšanja i što se još može poboljšati?

- VAR je blagoslov za suce! Analiziramo li koliko je dobrih stvari donio, koliko je čistih i očitih pogrešaka ispravio, onda mogu samo reći - VAR je najveći dobitak za nogomet u posljednje vrijeme! Poboljšanja se mogu ostvariti u kvaliteti kamera, njihovu broju, brzini pregleda i stalnoj edukaciji.

Možda ponekad predugo čekamo na provjeru VAR-om, je li riječ o neiskustvu ili o nečemu drugom?

- Dugo čekanje ponekad je plod lošeg snimanja situacije, ponekad u jednoj situaciji provjeravamo nekoliko događaja, a ponekad je također plod nepridržavanja uputa instruktora VAR-a o načinu i postupku pregleda snimke. No, usporedimo li naše natjecanje s natjecanjima nogometno bogatijih država, ne mogu biti previše kritičan. Težimo tome da budemo što bolji, ali naravno da je lakše u onim zemljama koje dulje koriste VAR-tehnologiju. Očekujem da se svake sezone poboljšavamo, da prvenstveno povećamo brzinu pregleda snimki, ali i da smanjimo broj pregleda situacija koje nisu predviđene za pregledavanje. Statistika nam ide u prilog i po svemu smo u vrhu kada je riječ o VAR-u. To nas veseli, ali nas obvezuje da budemo još bolji jer kao nogometni servis moramo biti maksimalno učinkoviti - naglašava Marić.

Kakav je status Ivana Bebeka, s obzirom na njegov slučaj s porukama? Hoće li sljedeće sezone suditi derbije Dinama i Hajduka?

- Ivan Bebek je u elitnoj sudačkoj kategoriji, on je naša ikona, sudac najveće sudačke karijere u povijesti Hrvatske. A koje utakmice će suditi, odlučit će povjerenik za određivanje sudaca kojeg će imenovati IO HNS-a prije početka prvenstva. Derbiji više nisu samo one utakmice u kojima igraju Dinamo i Hajduk, a forma svakog suca utječe i na utakmice koje će suditi. Ivan Bebek će, uvjeren sam, biti spreman za velike utakmice. Srećom, u Hrvatskoj ih je bilo jako puno u prošlom prvenstvu, pa i kada ne igraju Hajduk ili Dinamo. Ali znam, pitate me to zbog utakmica u kojima igra Hajduk. Ja ga nikada ne bih odredio za te utakmice, zbog bezbroj razloga, ali nema ih potrebe sada nabrajati.

Zašto naših sudaca nema na međunarodnoj sceni u omjeru u kojem su afirmirani Srbi ili Slovenci koji sude i najjače utakmice?

- Nije samo kvaliteta ta koja određuje koji će suci ići na najveće nogometne smotre. Komisiju nogometnih sudaca, sa svojim kolegama, preuzeo sam 15. travnja 2021. Teško da sam u tako kratkom vremenu mogao na nešto utjecati. No, siguran sam da ćemo nakon izvjesnog vremena i o tome s punom odgovornošću razgovarati. Fran Jović i Duje Strukan imaju najviši status u Fifi i Uefi, oni mogu ostvariti taj cilj. Bebek je i na toj razini ikona, ali mu je zadnja sezona. No, da bi u tome uspjeli, nije dovoljno samo dobro suditi. Potrebna je i golema podrška svih onih koji su uključeni u Fifine i Uefine aktivnosti. Na početku mandata rekao sam da HNS ima plan afirmirati mlade suce, od starta ih odgajati za Filfu i Uefu te ih pripremati za europska i svjetska prvenstva. Za naš uspjeh potrebna je sinergija svih: HNS-a, uglednika iz svijeta nogometa, medija i, naravno, svih nas iz sudačke obitelji. Tada je uspjeh zajamčen. Ponekad imam osjećaj da se neki naslađuju zbog toga što naši suci nisu bili na najvećim smotrama. A uvjeravam vas da Fran Jović i Duje Strukan već sada mogu suditi na Svjetskom prvenstvu i da bi bili najbolji, ali nisu dobili priliku. Zasad! - kaže Marić.

Razvoj suđenja

Patrik Kolarić najava je novog sudačkog vala...

- Patrik Kolarić i Ante Čulina. Ta dvojica mladih sudaca pokazala su da smo na dobrom putu. Dolaze nam ubrzo još trojica-četvorica mladih sudaca, za koje se nadamo da će kvalitetom brzo privući pozornost. Komisija nogometnih sudaca svakodnevno intenzivno radi na razvoju suđenja, ali ti mladi suci su projekt! U taj projekt utkano je puno rada i truda brojnih stručnjaka. Mentorska komisija radi na stalnoj edukaciji mladih sudaca i od kadra koji prođe niz višegodišnjih testiranja, Komisija nogometnih sudaca odabire najbolje. Jesmo li uspjeli, jesmo li dobro procijenili, znat ćemo za nekoliko godina. Ali sudeći prema Patriku Kolariću i Anti Čulini, na dobrom smo putu.

Ima li pritisaka klubova na suce i gdje smo u tome u odnosu na protekle godine?

- Predsjednik Kustić i članovi IO HNS-a dali su nam maksimalnu neovisnost. Nemamo pravo izvlačiti se ni na koga. Da je suprotno, ne bismo danas razgovarali. Da si ne lažemo, pritisaka ima, ali oni nisu nelegalni, oni su dio nogometa. Kako kod nas, tako i svuda u svijetu. Možemo li se othrvati? Možemo, naravno! - zaključio je Marić.

>> Pogledajte konferenciju za medije Ivana Bebeka o događajima na Poljudu